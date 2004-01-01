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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ресторанный бизнес объединяется со «Щелково Агрохим» для контроля продуктов питания
Октябрь 2019
Ведущий производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим» и ресторатор Антон Винер, совладелец проектов «Урюк», OSH, Anton Bar и др., объявили о начале партнерства в создании сертифицированной системы контроля продуктов питания
Фото: «Щелково Агрохим»

Это первый отечественный опыт коллаборации компании по производству ХСЗР и одного из крупнейших рестораторов Московского региона. Соответствующий меморандум был подписан в рамках прошедшей в Москве сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2019».

Качественное продовольствие начинается с грамотных, научно обоснованных агротехнологий и ответственного земледелия. Следование строгим стандартам должно распространяться на все этапы производства — от поля до готового блюда. В связи с этим ведущий производитель средств защиты растений — компания «Щелково Агрохим» - и ООО «Винер Групп», занимающееся развитием ресторанных сетей, объявили о старте реализации пилотного проекта по внедрению системы контроля качества продуктов питания на базе аккредитованных лабораторий. Там продукция, используемая для приготовления блюд в ресторанных сетях Антона Винера, будет исследоваться на содержание остаточных следов пестицидов. По итогам проверки блюда в меню будут специальным образом промаркированы — это значит, что они соответствуют самым высоким стандартам качества.

«Проблема применения пестицидов не новая. Потребители относятся к ним с опаской, но в то же время пестициды являются благом для человечества — они позволяют производить большие объемы продукции с хорошими потребительскими характеристиками, — пояснил генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов. — Однако мы призываем ответственно применять средства защиты растений и контролировать наличие пестицидов в конечных продуктах. Наш совместный проект предполагает внедрение такой системы контроля качества, чтобы гости, придя в рестораны Антона Винера, не только получали удовольствие от интерьера, обслуживания и вкуса блюд, но и были уверены в безопасности продуктов».

Ресторанный бизнес объединяется для контроля продуктов питания

«Если раньше мы не фиксировали вопросы от гостей о безопасности исходных продуктов для приготовления блюд, то теперь просьбы разъяснить, «что внутри», звучат все чаще, — поясняет причины создания коллаборации Антон Винер. — Мы всячески поддерживаем всероссийский тренд на развитие качества питания и внедрение принципов здоровой кухни. Совместный со «Щелково Агрохим» проект мы хотим интегрировать во всю нашу сеть, а это порядка 30 ресторанов». Ресторатор рассчитывает, что идея будет в целом подхвачена игроками сегмента HoReCa, и тренд на здоровое питание будет активнее распространяться по всей стране.

Следующим этапом проекта станет совместная с сельхозтоваропроизводителями работа по выращиванию экологически чистой продукции. «Щелково Агрохим» готово предложить соответствующие технологии, предусматривающие внедрение комплексных систем управления вегетацией возделываемых культур. Собственная научная база, многолетний практический опыт компании позволяют создавать уникальные препараты, которые раскрывают потенциал культуры, значительно снижают пестицидную нагрузку на почву и благоприятно действуют на экосистему.

Партнерство даст «Щелково Агрохим» возможность развивать новые направления деятельности, а ресторанам, совладельцем которых является Антон Винер, — круглый год без перебоев получать гарантированно качественные продукты питания. Однако прежде всего в выигрыше окажутся потребители и любители здоровых и экологически чистых продуктов питания.

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