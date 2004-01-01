Партнерский материал. F 2650 ждет ваш голос!

В тройку финалистов вышла кормоуборочная машина производства «Ростсельмаш». Голосование продлится до 23.59 часов 10 ноября.



Агромашина от «Ростсельмаш» - F 2650 — уверенно лидирует в номинации «Машина года 2020» в Германии.



Для того чтобы проголосовать, необходимо пройти по ссылке . Отдавать свой голос можно каждые 24 часа (раз в сутки).







«Мы дорожим оценкой немецких аграриев. «Ростсельмаш» непрерывно ведет серьезные научные разработки, которые ложатся в основу создания востребованных во всем мире тракторов, зерно и кормоуборочных комбайнов, других агромашин», — отмечает представитель «Ростсельмаш».



Комбайн F 2650 спроектирован с чистого листа, с учетом опыта, накопленного компанией «Ростсельмаш» за годы производства и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. При проектировании закладывался запас прочности с учетом возросших требований к мощности машин.

