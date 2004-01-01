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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. F 2650 ждет ваш голос!
«Ростсельмаш»
|
Октябрь 2019
Стартовало онлайн-голосование за звание «Машина года 2020» в Германии на официальном сайте проекта
Фото: «Ростсельмаш»

В тройку финалистов вышла кормоуборочная машина производства «Ростсельмаш». Голосование продлится до 23.59 часов 10 ноября.

Агромашина от «Ростсельмаш» - F 2650 — уверенно лидирует в номинации «Машина года 2020» в Германии.

Для того чтобы проголосовать, необходимо пройти по ссылке. Отдавать свой голос можно каждые 24 часа (раз в сутки).

F 2650 ждет ваш голос!

«Мы дорожим оценкой немецких аграриев. «Ростсельмаш» непрерывно ведет серьезные научные разработки, которые ложатся в основу создания востребованных во всем мире тракторов, зерно и кормоуборочных комбайнов, других агромашин», — отмечает представитель «Ростсельмаш».

Комбайн F 2650 спроектирован с чистого листа, с учетом опыта, накопленного компанией «Ростсельмаш» за годы производства и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. При проектировании закладывался запас прочности с учетом возросших требований к мощности машин.

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