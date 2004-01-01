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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Открыта регистрация на VI Международный агропромышленный молочный форум
VI Международный агропромышленный молочный форум
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Октябрь 2019
26-27 ноября 2019 года в Доме правительства Московской области состоится VI Международный агропромышленный молочный форум, организатором которого выступает правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
Фото: VI Международный агропромышленный молочный форум

Главные цели и задачи Форума — выявление и поиск путей решения проблем отрасли, презентация инвестиционных проектов Московской области и развитие международных связей Подмосковья.

Важность предстоящего мероприятия прокомментировал Вадим Хромов, заместитель председателя Правительства Московской области: «За шесть лет Форум стал ключевым профильным мероприятием, на котором ежегодно обсуждаются актуальные вопросы рынка молочных продуктов и дальнейшие перспективы его развития. В этом году предметом обсуждения, прежде всего, станет стратегия развития отрасли и перспективы экспорта продукции на мировые рынки. Экспертному сообществу и лидерам отрасли предстоит обсудить сдерживающие этот процесс факторы и найти способы помочь производителям».

VI Международный агропромышленный молочный форум охватит широкий круг вопросов: от стратегии развития отрасли и маркетингового продвижения до нюансов племенного животноводства, государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства. Будут рассмотрены условия выхода российской молочной продукции на мировые рынки.

Форум посетят представители российских органов власти, отраслевых союзов, производители и переработчики молочной продукции, зарубежные эксперты. Участники обсудят ключевые вопросы развития агропромышленного комплекса, экспорта молочных продуктов, смогут донести свое мнение до коллег и регуляторов, получить консультацию специалистов.

На площадке Форума пройдет традиционная выставка профильных отечественных и зарубежных компаний. Участники смогут впервые попробовать молочные продукты в режиме «умной дегустации» - искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории. На выставке можно будет увидеть технологический процесс производства молочной продукции с помощью прямой трансляции с завода и самое современное промышленное оборудование.

На VI Международном агропромышленном молочном форуме также ожидается подписание договоров и инвестиционных соглашений. В прошлом году на мероприятии было подписано 14 соглашений на 7 млрд руб., в Форуме участвовали 3 тыс. участников из 35 стран, а свою продукцию на выставке представили свыше 30 производителей, в их числе Агрохолдинг «ОСП Агро», «Мустанг технологии кормления» и другие.

Для участия в Форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Партнер деловой программы: «Мустанг Технологии Кормления».

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