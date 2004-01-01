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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»: более 700 участников, свыше 200 новых компаний
«ЮГАГРО»
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Октябрь 2019
С 19 по 22 ноября 2019 года в Краснодаре, в ВКК «Экспоград ЮГ», в 26-й раз будет проходить Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО». Организатором этого мероприятия является Группа компаний Hyve, лидер в организации выставок в России
Фото: «ЮГАГРО»

2018 год стал для выставки «ЮГАГРО» юбилейным — в 25-й раз успешная выставка собрала более 650 участников из 35 стран мира, включая ведущих производителей и поставщиков из России, Казахстана, Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Израиля, Индии и других стран.

В этом году экспозиция значительно выросла — в выставке «ЮГАГРО» принимают участие более 710 компаний из 35 стран мира, общая площадь превышает 65 тыс. м2. Компании из Италии, Германии и Турции объединены в составе национальных павильонов. Компании из Китая представлены в составе коллективной экспозиции.

Свыше 200 компаний в этом году впервые примут участие в выставке: это ведущие производители и дистрибьютеры России, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Израиля, Канады, Китая, Южной Кореи, Таиланда и других стран.

Экспозиция выставки

Экспозиция выставки сегментирована по товарным категориям, в которых посетителей «ЮГАГРО» ожидают сотни презентаций, новинок и специальных предложений от производителей и поставщиков.

«Сельскохозяйственная техника и запчасти» - один из самых крупных разделов выставки, включающий более 260 компаний. Посетители выставки смогут увидеть зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, валкообразователи, другую технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные транспортные средства и комплектующие.

Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»

В разделе «Агрохимическая продукция и семена» свою продукцию представят около 180 компаний. В числе товаров на стендах: микроудобрения, семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, отдельные средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур и многое другое.

Раздел «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» составит 150 компаний. На стендах в данном разделе выставки: зерноочистительные сепараторы, оборудование для дражирования семян, прессы для отжима масла, оборудование для переработки овощей и фруктов, оборудование для мельнично-элеваторной, крупяной, комбикормовой промышленности и многое другое.

Раздел «Оборудование для полива и орошения» включает свыше 100 компаний. Участники представят системы капельного и спринклерного орошения, барабанные и широкозахватные дождевальные машины. Среди продукции для закрытого грунта представлены: тепличная пленка, системы для досвечивания растений, отопительное и ирригационное оборудование для теплиц, проекты промышленных тепличных комплексов и туннельных пленочных теплиц.

Традиционно лидеры рынка представляют на выставке новинки техники.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» представит ряд премьер. Главная новинка — тракторы RSM 3000 серии для энергоемких операций, лидеры по экономичности топлива. Выбор тракторов 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше. Среди зерноуборочной техники покупателей гарантированно заинтересует TORUM 785 и компактный зерноуборочный комбайн третьего класса — NOVA. В основе модели TORUM — запатентованное молотильно-сепарирующее устройство с вращающейся декой, которое обеспечивает заявленную производительность даже на сложных агрофонах. На сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы в более чем 50 странах мира.

Вдвое увеличилась экспозиция одного из новичков прошлогодней выставки — компании Kverneland, ведущей международной компании, занимающейся разработкой, производством и сбытом сельскохозяйственной техники. В этом году в своей экспозиции производитель продемонстрирует как бестселлеры, так и новинки российского и европейского производства. В их числе — прицепной опрыскиватель iXtrack T4, который при своих малых габаритах и маневренности обладает высокой функциональностью и предназначен для проведения всех видов химической обработки.

Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»

Один из постоянных участников выставки — завод «КЛААС» в Краснодаре (российское подразделение концерна CLAAS (Германия) представлен на стенде дилера, компании «Мировая техника»). На сегодняшний день «КЛААС» является самым современным заводом по производству сельскохозяйственной техники в Европе, он производит семь моделей зерноуборочных комбайнов и восемь моделей тракторов. Посетители увидят российский комбайн TUCANO, который входит в Топ-100 лучших товаров России. Примечательно, что комбайн TUCANO производится полностью на заводе компании в Краснодаре: от раскройки листового металла до готовой сельхозмашины.

Компании, специализирующиеся на производстве средств защиты растений, специально к выставке подготовили широкую линейку новинок. Так, один из российских лидеров по производству химических средств защиты растений — «Щелково Агрохим» - на своем стенде анонсирует расширенную линейку гербицидов для защиты сои, уникальный гербицид для посевов кукурузы с супердлительным эффектом, долгожданный акарицид для защиты садов и многое другое. Большинство препаратов выполнены в инновационных формуляциях.

Лидер отечественного рынка пестицидов — компания «Август» - представит на «ЮГАГРО 2019» несколько новых высокотехнологичных препаратов, регистрация которых завершается: два новых препарата для защиты сои с направленным спектром действия, которые пока не имеют аналогов на российском рынке.

Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»

Швейцарский производитель семян и средств защиты растений Syngenta представит новейшие достижения в области защиты растений: новое поколение фунгицидов для зерновых культур, ФОРС-технологию для защиты семян кукурузы и подсолнечника, инсектоакарицид для садов «Лирум ТМ», регистрация которого ожидается в конце 2019 года. Syngenta давно и прочно зарекомендовала себя как компания, уделяющая особое внимание научно-исследовательской деятельности.

Экспозиция 26-ой выставки «ЮГАГРО» в этом году насыщена новыми продуктами и технологиями от ведущих отечественных и зарубежных производителей по всем секторам растениеводства. По отзывам посетителей, это делает «ЮГАГРО» самой значимой и продуктивной сельскохозяйственной выставкой России. За четыре дня работы «ЮГАГРО» специалисты АПК получают прекрасную возможность ознакомиться с новыми достижениями в области техники и селекции, в сегментах средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, орошения, производства и оснащения теплиц, а также получить полную информацию о новых прогрессивных технологиях. Можно без преувеличения сказать, что все сельское хозяйство России представлено на одной площадке. Посетители «ЮГАГРО» отмечают высокий уровень организации и возможность прямо на выставке согласовывать цены и объемы закупок.

Посещение выставки бесплатно при регистрации на сайте «ЮГАГРО».

 Генеральный партнер выставки — компания «Ростсельмаш»

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Генеральный спонсор выставки — компания «Росагротрейд».

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