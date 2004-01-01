Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.739
eur
70.732
moex
2856.91
brent
61.29
пшеница
512.6
сахар
12.54
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Онлайн-сервис Agrisale.ru
Agrisale.ru
|
Октябрь 2019
Одной из основных проблем у многих сельхозпроизводителей являются сложности со сбытом вследствие недостаточно развитых каналов сбыта, несовершенства транспортно-логистических схем. Решить данную проблему сегодня помогает электронная торговля, в частности онлайн-сервис Agrisale.ru
Фото: Agrisale.ru

Данный инструмент представляет собой веб-сайт, где продавец и покупатель продукции АПК могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного согласия заключить контракт. Сервис может быть полезен всем участникам процесса производства и продажи агропродукции: производителям и дистрибьюторам, агрохолдингам, фермерам и сельхозпроизводителям.

Agrisale.ru содержит актуальную информацию более чем от 100 проверенных продавцов и поставщиков, и позволяет получить свыше 10 тыс. цен на товары. В среднем от момента размещения предложения до поступления первой заявки проходит 10 минут, а общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Три серебряные медали Amazone на выставке Agritechnica
Партнерский материал. «Русский дом» в Китае
Партнерский материал. Казанский ГАУ повышает цифровизацию учебного процесса
Партнерский материал. Особенности тракторов «Ростсельмаш»
Партнерский материал. Рост экспозиции «ЮГАГРО 2019»: более 700 участников, свыше 200 новых компаний

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 21 по 27 октября
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
Интервью
Валерий Нагель: «На Западе за три жизни не построишь такой бизнес, как наш»
Технологии
Агрохолдинги готовы вложить 13 млрд рублей в агробиотехнопарк
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией