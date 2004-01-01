Партнерский материал. Онлайн-сервис Agrisale.ru

Данный инструмент представляет собой веб-сайт, где продавец и покупатель продукции АПК могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного согласия заключить контракт. Сервис может быть полезен всем участникам процесса производства и продажи агропродукции: производителям и дистрибьюторам, агрохолдингам, фермерам и сельхозпроизводителям.



Agrisale.ru содержит актуальную информацию более чем от 100 проверенных продавцов и поставщиков, и позволяет получить свыше 10 тыс. цен на товары. В среднем от момента размещения предложения до поступления первой заявки проходит 10 минут, а общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.

