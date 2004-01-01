Дмитрий Керимов, генеральный директор FOSS Россия:



Сельскохозяйственная отрасль стремительно идет в сторону цифровизации. Для совершенствования технологий и внедрения цифровых разработок в агропромышленный комплекс сегодня есть все возможности. Недавно в Минсельхозе России провели исследование о внедрении информационных систем и IT-решений в агропромышленный комплекс всех субъектов федерации. Уровень цифровизации АПК сравнивали по таким показателям как апробация пилотных решений и их тиражирование, использование функций электронного правительства и новых цифровых технологий, корректировка нормативной базы и другим. Оценивалась возможность подключения региональных цифровых систем в АПК. Оказалось, примерно пятая часть регионов вышла на высокий уровень цифровизации отрасли, а 29% продемонстрировали средние показатели. Были названы и лидеры по темпам внедрения цифровых подходов. Например, в Центральной России это Липецкая и Курская области.



Глобальные тренды цифровизации наиболее актуальны в сегменте торговых операций на рынке зерна. По данным Минсельхоза РФ, качество зерна урожая 2019 года в России выше прошлогоднего. Доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% с 74% годом ранее. Эти результаты получены по данным обследования 10,5 млн т зерна из 24 регионов. Одним из ключевых факторов улучшения урожая зерновых стало использование семян, строго соответствующих всем требованиям нормативно-технической документации.



Возвращаясь к вопросу повышения качества зерна на российском рынке и внедрения современных решений для роста инвестиций в аграрный сектор, хотелось бы отметить, инновационное аналитическое решение нового поколения Infratec™ - лучший в отрасли анализатор цельного зерна, использующий всемирно признанную технологию пропускания в ближнем ИК-диапазоне для одновременного измерения нескольких параметров (влаги, белка, масла, крахмала, сырой клейковины и т. д. ) широкого спектра зерна. Инновационный экспресс-анализ (всего 30 секунд!) при помощи Infratec™ обеспечивает своевременный контроль качества, стабильность и бесперебойность, необходимые для работы предприятия в разных климатических зонах и непредсказуемых условиях сбора урожая.



Новый Infratec™ имеет возможность интеграции в локальные системы контроля качества и может подключаться к зерновым сетям. Надежность и точность — приоритетные задачи любой операции по обработке зерна. Комплексные калибровки ANN, охватывающие все почвенно-климатические зоны, создают непревзойденную платформу для тестирования зерна, в то время как эксперты FOSS удаленно в режиме реального времени мониторят техническое состояние прибора и следят за корректностью данных. Infratec™ выдерживает изменения температуры и влажности. Сенсорный экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают безошибочную работу даже при использовании сезонных операторов. Решение имеет быструю и легкую функцию автоматического старта: нужно просто засыпать пробу.



Технические возможности Infratec™ позволяют специалистам FOSS проводить его регламентное обслуживание и устранять неисправности удаленно, что значительно экономит средства и помогает избежать простоя на производстве.



Достижения в области цифрового подключения изменили операционную среду в последние годы, благодаря автоматическому резервному копированию снижается риск потери уже полученных данных.



Успешность инвестиционной политики зависит как от объемов выделяемых государством средств, так и от выбора механизмов, стимулирующих инвестиционную деятельность предпринимательских структур. Сейчас цифровые технологии в АПК обозначены на самом высоком уровне в России как один из приоритетов развития сельского хозяйства страны.

