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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Представляем спикеров, спонсоров и участников конференции «Где маржа» 2020
ИКАР
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Октябрь 2019
Конференция «Где маржа» состоится 6-7 февраля 2020 года в гостинице «Редиссон Славянская» в Москве.
Фото: ИКАР


Ранняя регистрация со скидкой 20% действует до 1 ноября http://ikar.ru/gdemarzha/registration

11-я Международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Бен Бакнер, спикер по мировым аграрно-продовольственным рынкам.

Бен Бакнер получил диплом экономиста в Университете Трансильвания, Лексингтон, штат Кентукки. Работал аналитиком в Iowa Grain Company, а с 2008 года — в известной компании AgResource. С 2015 года занимает AgResource должность ведущего аналитика по зерновым культурам. Имеет обширный опыт консалтинга и выступлений перед различными участниками рынка в США и по всему миру. Дмитрий Рылько, гендиректор ИКАР: «Бен прекрасно знает предмет и является блестящим спикером. Для нас большая честь принимать его в Москве».

AgResource — ведущая международная консалтинговая компания в сфере сельского хозяйства и агробизнеса. Штаб-квартира компании — в городе Чикаго, штат Иллинойс, США. Представители компании работают в Бразилии и Европе, клиенты — по всему миру.

Золотой спонсор конференции — ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» http://eurochemgroup.com/ru

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» отвечает за сбыт минеральных удобрений и продукции органического синтеза в Российской Федерации, странах СНГ и ближнего зарубежья. Входит в состав EuroChem Group AG — международной компании, одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников более 26 тыс. человек.

«ЕвроХим» предлагает широкую линейку минеральных удобрений: от классических до инновационных марок с повышенной эффективностью. Развитая сбытовая сеть компании, представленная в 45 регионах России и странах СНГ, позволяет оперативно обеспечивать всех потребителей высококачественной продукцией. Собственный Агрохимический сервис бесплатно помогает клиентам разработать полноценные системы питания для широкого спектра культур и проводить профессиональное агроконсультирование по вопросам эффективного применения удобрений. Системы минерального питания, разработанные специалистами компании «ЕвроХим», с успехом доказали свою высокую эффективность в полевых испытаниях и позволили повысить агрономические и экономические показатели клиентов. «ЕвроХим» - эксперт в питании растений.

Среди компаний, уже оформивших участие в конференции: группа «Черкизово», ТД «Инвестпром-Опт», Сабуровский комбинат хлебопродуктов, «Агросила», УК «Агрокультура», «Сарептская мельница», ТД «Концерн "Покровский"», «Щелково Агрохим», «Агронова-Л», холдинговая компания «Агрохолдинг», «Вилион», «Акрон», ОХК «Уралхим», Danone, «Грань», «Продлогистика», ОТП Банк, ЗК «ЭФКО-К», УК «Ростагро», «ПаритетАгро», ЗАО «Совхоз имени Кирова», «Кубаньмасло-ЕМ»З, John Deere и др.

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства «Томсон-Рейтерс», «Интерфакс», «Зерно-онлайн» и другие аграрные ресурсы.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

В течение десяти предыдущих лет «Где маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка для аграрного бизнеса России и соседних стран.

В феврале-2020, как и в предыдущие годы, основными чертами конференции станут:

- исключительно насыщенная и злободневная программа;

- наиболее квалифицированные выступающие;

- авторитетные спонсоры;

- высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;

- представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;

- участие высокопоставленных государственных лиц.

Общая цель конференции: предоставить возможность сельхозтоваропроизводителям, их коллегам по вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы.

За время с проведения первой конференции земельный банк аграрников-участников конференции вырос с 2,7 млн га до более чем 7 млн га пашни.

Как всегда, на конференции 2020 года предполагаются выступления:

- Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор

- Технологических лидеров отрасли

- Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса

- Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором

Формат конференции двухдневный. В первый день работа будет продолжаться с 14:00 до 18:30 в формате круглых столов, рассчитанных, в целом, на аудиторию в 150 человек. Предполагается обсуждение самых злободневных проблем аграрной отрасли с участием аграриев, экспертов, представителей власти. Второй день пройдет в традиционном формате.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Вопросы по организации конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

Материалы предыдущей конференции-2019: пост-релиз (*.doc, 191 Кб или *.pdf, 324 Кб), фоторепортаж 1 и 2, пресса, выступающие, участники, спонсоры, программа, темы, медиапартнеры.

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