Партнерский материал. На Липецком заводе Kverneland Group запущено производство техники Great Plains

О планах производства на заводе «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» техники Great Plains, бренда, который с 2016 года, как и Kverneland Group, входит в состав корпорации Kubota, было объявлено в октябре прошлого года на выставке «Агросалон-2018».



Первый опытный образец глубокорыхлителя Great Plains SS1700 российского производства был выпущен заводом осенью текущего года и уже успел пройти испытания. На суд профессионального аграрного сообщества он будет представлен в рамках экспозиции компаний Kverneland Group и Great Plains на выставке «ЮГАГРО-2019».



Цель достижения локализации не менее 31% по каждому виду выпускаемой продукции, поставленная еще на этапе планирования производства оборудования Great Plains, была достигнута. Были локализированы все сварные металлоконструкции глубокорыхлителя. В ближайшем будущем планируется провести масштабную работу с российскими поставщиками Липецкого завода по дальнейшему поэтапному увеличению процента локализации.







«Этот глубокорыхлитель относится к орудиям вертикальной обработки почвы, предназначенным для устранения уплотненных подпахотных слоев, а поэтому весьма актуален для нашего рынка, где, по нашим подсчетам, до 90% хозяйств центральной России сталкиваются с проблемой переуплотнения почвы», — рассказал генеральный директор «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак, который в настоящее время курирует и деятельность Great Plains в России.



До конца года на заводе не только планируется произвести еще девять единиц глубокорыхлителей, но и приступить к производству первой партии культиваторов Great Plains. По технике этой марки производственный план завода в 2020 году составит 10 глубокорыхлителей и 10 культиваторов.

