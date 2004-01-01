Партнерский материал. LEMKEN представляет новые самоходные машины

Начало стратегического партнерства с производителем шасси в 2017 году стало стартовым выстрелом для разработки самоходного полевого опрыскивателя LEMKEN. И вот LEMKEN представляет готовый продукт под именем Nova. Самоходная машина с просторной кабиной, множеством вариантов регулировки шасси, новой автоматической системой ведения штанги, баком вместимостью от 4800 л до 7200 л и рабочей шириной от 24 м до 39 м соответствует самым высоким требованиям к комфорту и эффективности.



Комфортабельности кабины уделено особое внимание, поскольку она очень важна для многочасовой работы. Звукоизоляция бережет слух и нервы, позволяя сконцентрироваться на управлении. Под заказ опрыскиватель Nova может быть укомплектован трехступенчатой системой фильтрации воздуха 4-й категории. При этом в кабине постоянно создается повышенное давление, за счет чего предотвращается проникновение внутрь паров снаружи. Автоматическая система кондиционирования, радиоприемник с поддержкой Bluetooth и множество вещевых отделений — здесь есть все, чтобы получать удовольствие от работы.



С сиденья с пневматической подвеской открывается хороший обзор. Все элементы управления расположены на эргономичном подлокотнике. Инновационный джойстик с большим количеством программируемых кнопок можно сконфигурировать под индивидуальные требования. Управление оборудованием осуществляется с помощью проверенной практикой системы LEMKEN MegaSpray на терминале CCI 800 или CCI 1200. Поддерживаются включение и выключение секций, изменение нормы внесения, контроль колеи по GPS и управление заданиями. Платформа agrirouter для обмена данными с машинами разных производителей обеспечивает связь с системой управления сельхозпредприятием в офисе.







Телескопические оси, используемые в шасси Nova, позволяют изменять ширину колеи в диапазоне от 1,8 м до 2,3 м. Под заказ возможна установка гидравлической системы изменения ширины колеи. Можно использовать шины шириной от 300 мм до 650 мм. Благодаря полному приводу колеса заднего моста движутся точно след в след за колесами переднего моста. Наряду с большим дорожным просветом в 1,2 м это способствует сохранению растений. Для особо высокорастущих культур предусмотрена возможность подъема шасси с помощью гидравлики на высоту до 1,6 м. Отдельная подвеска каждого колеса с гидропневматической амортизацией обеспечивает максимально спокойный ход машины и баланс штанги при неровностях грунта.



Алюминиевая штанга надежная и легкая. Оптимальное положение штанги и правильное расстояние до обрабатываемой поверхности поддерживает система AdaptiveBalancingControl (ABC) от LEMKEN с автоматическим проактивным ведением. Чтобы отдельные кронштейны штанги настраивались с учетом изменений культуры или местности, применяется до пяти датчиков. Встроенный в штангу циркуляционный трубопровод с управляемыми по отдельности соплами обеспечивает точное опрыскивание с минимальным остатком.



Для орошения по краям без образования тумана предусмотрен промывочный шлюз емкостью 55 л, подготовленный для использования закрытой системы подачи (CTS = Closed Transfer System). Для удобства предусмотрена возможность регулировки по высоте. С помощью расположенного выше цветного дисплея можно легко управлять гидравлической системой. Бак из полиэтилена отличается гладкими поверхностями и продуманным внутренним пространством. Бак для свежей воды имеет вместимость 660 л. Инжекторная мешалка с электрической регулировкой и датчиками уровня поддерживает однородность смеси в баке. Остатки жидкости скапливаются в опущенном отстойнике, который можно полностью опорожнить.



Опрыскиватель Nova от LEMKEN будет доступен с середины 2020 года.

