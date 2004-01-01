Партнерский материал. «Ростсельмаш» представляет новинки в Ганновере

Это мероприятие, мимо которого нельзя пройти, если ты занят в сельском хозяйстве: раз в два года в Ганновер съезжаются профессионалы агробизнеса со всего мира. С выставки привозят полезные контакты, новые идеи, договоренности о сотрудничестве и, конечно, сведения о том, как сегодня развивается сельскохозяйственная техника.



Руководители агрохолдингов и фермеры, агрономы и механизаторы, инженеры и машиностроители представляют последние достижения отрасли и обсуждают ее перспективы.



На AGRITECHNIСA-2019 приехали и уже хорошо известные сверхпроизводительные зерноуборочные комбайны TORUM 770 и RSM 161, и предназначенная для фермерских хозяйств NOVA 330, и мощный «десант» высокотехнологичных кормоуборочных комбайнов RSM F 1300 и RSM F 2650. Впервые представлены трактор RSM 2400 и прицепной опрыскиватель RSM TS-4500 Satellite.



Традиционный интерес гостей привлекает роторный комбайн TORUM 770 с девятиметровой жаткой с выдвижным столом. Это машина для больших полей с высокой урожайностью, умеющая работать на широчайшем спектре культур, один из самых высокопроизводительных комбайнов в мире — машина способна убирать до 100 т в час на кукурузе.



Еще один великан — RSM 161 c двухбарабанной системой обмолота. За один сезон он обрабатывает до 2 тыс. га и демонстрирует высокую производительность вне зависимости от условий уборки: особая система обмолота Tetra Processor способна справиться с влажной массой и обеспечить максимально чистое зерно и минимально травмированную солому.



Особое внимание — зерноуборочному комбайну NOVA 330. Это универсальное решение для небольших фермерских хозяйств, очень производительный, компактный и маневренный для своего третьего класса комбайн — ближайших соседей по классу он превосходит по производительности на 10-15%. NOVA создан для уборки на небольших полях со сложным рельефом и нестандартными контурами, он агрегатируется с расширенным набором адаптеров для уборки зерновых, бобовых, пропашных культур и приспосабливается под любой агрофон.



Много посетителей и рядом с машинами для кормозаготовки. Компания «Ростсельмаш» привезла в Ганновер две разных по производительности модели — RSM F 1300, кормоуборочный комбайн третьего мощностного ряда, и RSM F 2650 — пятого. Отличительной чертой этих машин является идентичность их технологических трактов. Оба комбайна демонстрируют современные тенденции использования кормоуборочной техники — для заготовки, и для работы на зеленом конвейере. Машины агрегатированы с новыми адаптерами — For Up 400 и Maize Header 750. Премьера этого сезона — трактор RSM 2400. Разработанный и собранный на российских мощностях «Ростсельмаш», для европейского рынка он предлагается с двигателем Cummins X12 405 л. с. (Stage V) и механической коробкой передач Quadshift 12/4, обладает оптимальным соотношением мощности и тяговых свойств, позволяя агрегатировать орудия, рассчитанные на 350-420 л. с. Отличительная черта всей серии — предустановленная система дистанционного мониторинга Agrotronic, которая позволяет контролировать показатели работы техники в поле и составлять необходимые для принятия управленческих решений отчеты.







Следующая новинка — прицепной опрыскиватель TS 4500 Satellite. Здесь упор сделан на автоматизацию и оптимизацию рабочих процессов — любым можно управлять из кабины, от регулировки положения штанги до распыления раствора. RSM TS-4500 Satellite точнее своих предшественников в работе, компактнее и удобнее в эксплуатации и существенно производительнее.



Как и другие представленные модели, TS 4500 Satellite демонстрирует направление развития технологических решений «Ростсельмаш» в сторону интеллектуализации — на AGRITECHNIСA-2019 представлены разработки компании в области умного земледелия. В первую очередь, это система RSM Router, которая основана на технологиях машинного общения и функционирует на базе Agrotronic, она позволяет выстроить оптимальное взаимодействие машин в поле, исходя из характеристик уборки и заданных параметров. Внимание привлекает голосовая система RSM Voice Access, которая не только информирует оператора о рабочих ситуациях, но и позволяет управлять рядом процессов с помощью голосовых команд.



Своеобразной электронной жемчужиной на стендах является система ночного видения RSM Night Vision, которая, кстати, была отмечена серебряной медалью конкурса AGRITECHNICA Innovation Award. Система устанавливается на самоходную технику и обеспечивает обзор ночью на рекордном расстоянии — до 1500 м.



Пройдет какое-то время, и можно будет говорить, какая разработка заинтересовала посетителей больше. Но уже сейчас представители компании уверены в том, что внимания будет много и в том, что для «Ростсельмаш» AGRITECHNIСA-2019 будет очень успешной.

