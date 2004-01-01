Партнерский материал. Российская разработка получила медаль на аграрной выставке в Ганновере

Серебряной медалью конкурса инноваций отмечена компания «Ростсельмаш» за систему ночного видения для самоходной сельхозтехники — RSM Night Vision.



RSM Night Vision — система помощи оператору при ночных сельхозработах. Технология позволяет определять препятствия на рекордном расстоянии — до 1500 м. Устанавливаемые на сельхозмашины сегодня аналогичные системы обеспечивают значительно меньший обзор — в пределах 20-50 м.



«Внимание экспертов говорит о том, что компания «Ростсельмаш» предлагает рынку востребованные и актуальные решения. Конкурс AGRITECHNICA Innovation Award входит в число наиболее авторитетных в области аграрного машиностроения, положительная оценка для нас не только признание заслуг, но и подтверждение правильности выбранной стратегии развития», — подчеркивает директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Максим Нахабо.







RSM Night Vision состоит из специальной видеокамеры, контроллера обработки видео и монитора, на который выводится контрастная цветная картинка. В качестве осветителя выступают стандартные фары технического средства — опрыскивателя, трактора или комбайна. Видео обрабатывается по уникальному алгоритму, который устраняет эффект свечения. В отличие от тепловизионной технологии, при использовании RSM Night Vision оператор различает все объекты в поле и на дороге вне зависимости от их температуры. Это исключает риск столкновения с деревьями и линиями электропередач.



Технология особенно востребована при обработке полей опрыскивателями — работы с пестицидами чаще всего проводят ночью. По подсчетам специалистов, с использованием RSM Night Vision эффективность ночных полевых работ может вырасти на 20%.



Победителей определяла независимая экспертная комиссия — группа ученых, исследователей, консультантов и опытных аграриев. Всего была рассмотрена 291 заявка, по итогам только 39 инноваций получили серебряные медали, одна была отмечена золотой.

