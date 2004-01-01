Партнерский материал. Агроподразделение BASF увеличит продажи на 50%

Главные из них — производство семян, средства защиты растений и цифровые решения для поддержки фермеров во всем мире.



Все сельскохозяйственные продукты компании нацелены на увеличение доли рынка. К 2030 году агроподразделение BASF планирует увеличить продажи на 50%, что внесет значительный вклад в достижение целевого показателя группы по реализации в размере €22 млрд к 2025 году с продуктами Accelerator. Показатель EBITDA агробизнеса BASF, по прогнозам концерна, будет расти в среднем на 5% в год. Об этом на пресс- конференции BASF Agricultural Solutions, которая состоялась в октябре в городе Нюнхем (Нидерланды), рассказал президент подразделения сельскохозяйственных решений BASF Винсент Гро.



Стратегия компании в области сельского хозяйства основана на инновациях, которые позволяют аграриям, сталкивающимся с такими проблемами, как ограниченность пригодных пахотных земель, распространение болезней и изменение климата, прокормить растущее население планеты. В 2019 году бюджет концерна на исследования и разработки в области сельского хозяйства возрастет до €900 млн. К 2028 году BASF запустит более 30 новых продуктов с потенциалом продаж более €6 млрд. Ассортимент новинок включает в себя восемь активных веществ средств защиты растений, а также уникальные признаки и высокоэффективные семена гибридной пшеницы, сои, рапса, хлопка и овощей.



«Благодаря нашей стратегии мы открываем новую главу развития бизнеса BASF, которая ставит бизнес фермера в центр всего, что мы делаем, — сказал Винсент Гро. — Фермеры возделывают различные сельхозкультуры с разными циклами производства и требованиями к выращиванию. Именно поэтому мы ориентируемся на ключевые для нас сегменты рынка, где наше предложение — лучшее. Таким образом, мы можем наилучшим образом поддерживать наших клиентов в достижении максимального урожая, снижении рисков, связанных с погодой и распространением болезней».



В прошлом году BASF приобрела у Bayer ряд активов и уже успешно интегрировала их в структуру своего бизнеса. Теперь компания может предоставить фермерам обширный портфель аграрных решений от семян и СЗР до цифровых решений. Сейчас BASF концентрирует свою деятельность на четырех основных стратегических сегментах соя, кукуруза и хлопок в Северной и Южной Америке; пшеница, рапс и подсолнечник в Северной Америке и Европе; рис в Азии; фрукты и овощи по всему миру. В целом, на долю этих культур приходится около 70% мирового рынка.



Кроме того, BASF создаст новые источники дохода в сельском хозяйстве благодаря цифровым решениям. Основываясь на своем передовом digital-опыте в аграрном бизнесе, компания будет предлагать цифровые продукты, которые повышают ценность того, как фермеры используют решения BASF, как они управляют своими хозяйствами, а также как они получают и приобретают продукты или услуги. Также BASF будет применять точные технологии и цифровизацию для использования будущих инновационных возможностей в сельском хозяйстве.



До €4,4 млрд увеличились продажи подразделения BASF «Решения для сельского хозяйства» в первой половине 2019 года, что на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее.



Такой рост преимущественно был обусловлен расширением портфеля в результате приобретения части бизнеса и активов у компании Bayer в августе 2018 года. Операционная прибыль подразделения за январь — июнь текущего года выросла на 23% до €861 млн.

