Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Испытан новый культиватор Tillermaster
«Агромастер»
|
Ноябрь 2019
Средний культиватор Tillermaster, предназначенный для паровой и предпосевной обработки всех видов почв, в последнее время пользуется особой популярностью у наших покупателей
Фото: «Агромастер»

Компания «Агромастер» модернизировала данный агрегат: культиваторные лапы теперь расположены в четыре ряда, а не в три, как было раньше, при этом количество лап не изменилось.

На днях завершились испытания четырехрядного культиватора Tillermaster — 12000. Агрегат был испытан в полевых условиях. При обработке паров с большим количеством сорняков забивание лап растительными остатками происходит гораздо реже. В качестве эксперимента проведены испытания и на свежеубранной стерне с измельченной соломой. Испытания дали положительные результаты. Увеличение расстояния между стойками в одном ряду дает возможность обрабатывать такие поля без уменьшения качества и скорости обработки.

Но все же культиватор предназначен для финишной обработки почвы перед посевом любых зерновых и технических культур, а не для обработки сильно засоренных полей и площадей с высушенной стерней с большим количеством неизмельченной соломы и залежей. Для таких полей предназначены стерневый культиватор Landmaster и комбинированный дискокультиватор Combimaster.

На сегодняшний день данный агрегат уже поставлен в серийное производство, он вызвал большую заинтересованность наших потребителей и дилеров.

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