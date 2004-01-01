Партнерский материал. Испытан новый культиватор Tillermaster

Компания «Агромастер» модернизировала данный агрегат: культиваторные лапы теперь расположены в четыре ряда, а не в три, как было раньше, при этом количество лап не изменилось.



На днях завершились испытания четырехрядного культиватора Tillermaster — 12000. Агрегат был испытан в полевых условиях. При обработке паров с большим количеством сорняков забивание лап растительными остатками происходит гораздо реже. В качестве эксперимента проведены испытания и на свежеубранной стерне с измельченной соломой. Испытания дали положительные результаты. Увеличение расстояния между стойками в одном ряду дает возможность обрабатывать такие поля без уменьшения качества и скорости обработки.



Но все же культиватор предназначен для финишной обработки почвы перед посевом любых зерновых и технических культур, а не для обработки сильно засоренных полей и площадей с высушенной стерней с большим количеством неизмельченной соломы и залежей. Для таких полей предназначены стерневый культиватор Landmaster и комбинированный дискокультиватор Combimaster.



На сегодняшний день данный агрегат уже поставлен в серийное производство, он вызвал большую заинтересованность наших потребителей и дилеров.

