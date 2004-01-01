Партнерский материал. Väderstad получила премию «Машина года 2020» на сельскохозяйственной выставке Agritechnica

Шведская компания Väderstad вновь подтвердила свое лидерство, получив очередную награду «Машина года». На этот раз — за инновационную систему Tempo WideLining.

«Машина года» - это самая престижная награда Agritechnica, присуждаемая победителю по решению жюри, в состав которого входят эксперты и журналисты в сфере сельского хозяйства из разных стран Европы. Väderstad получила эту премию в третий раз.

- Безусловно, мы очень рады вновь получить премию «Машина года». В основе всех наших усовершенствований — стремление облегчить жизнь фермеров во всем мире, и система Tempo WideLining не исключение. Это дополнение к нашей высокоточной сеялке Tempo, способствующее еще большему росту урожайности, — отмечает Маттиас Ховнерт, первый вице-президент в области мировых продаж и маркетинга Väderstad.

На сегодняшний день семейная компания Väderstad из лена Эстергетланд на юго-востоке Швеции является одним из мировых лидеров в области обработки почвы и сева. В ее штате насчитывается более 1500 сотрудников по всему миру. Новаторство и революционность всегда являлись отличительными чертами техники и методов Väderstad. В этом году компания представила, по крайней мере, четыре инновационные разработки, в том числе систему Tempo WideLining, которая еще до начала выставки получила серебряную медаль Agritechnica Innovation Award.

Первая в мире система формирования технологической колеи

WideLining — это первая в мире система формирования технологической колеи, которая позволяет вносить жидкий навоз в посевы кукурузы на силос без снижения потенциальной урожайности.

- Благодаря WideLining нет необходимости отключать секции, чтобы сформировать колею для прохода машины по внесению навоза. WideLining автоматически меняет ширину междурядья. Это позволяет высевать на 8,3% больше семян по сравнению с существующими технологиями, — поясняет Маттиас Ховнерт.

Самая масштабная всемирная выставка Agritechnica проводится раз в два гола. В этом году на ней представлено 2750 участников из более 50 стран мира. А Väderstad остается с гордостью забрать в Швецию еще одну престижную награду выставки, на которой стенд компании пользовался большой популярностью.