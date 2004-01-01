Партнерский материал. Вклад Bayer в устойчивое развитие российского АПК: международный опыт и научная экспертиза

В рамках пресс-завтрака на выставке «ЮГАГРО-2019» компания Bayer рассказала о планах развития портфеля средств защиты растений и семян, а также инициативах, направленных на внедрение современных агротехнических решений и ответственное применение СЗР при решении вопросов наращивания экспортного потенциала российского АПК.



Компания планирует завершить интеграционные процессы в рамках слияния с компанией Monsanto в 2020 году, что позволит полностью задействовать имеющиеся ресурсы для реализации потенциала объединенного портфеля продуктов. «Повышение качества сельхозпродукции и введение в оборот новых сельхозземель как этапов наращивания экспортной составляющей российского АПК к 2024 году сложно представить без использования современных агротехнологий. Bayer c каждым годом расширяет портфель продуктов в сфере растениеводства, предлагая новые решения для предпосевной обработки семян, инновационные средства защиты растений от болезней и вредителей, а также развивая цифровое земледелие», — отметил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе.



Ив Пике



В 2019 году в сегменте средств защиты растений было выведено на рынок два новых продукта: «Баритон Супер» - препарат для обработки семян зерновых культур, и гербицид для защиты кукурузы и нута «Мерлин Флекс». В сегменте семян линейка кукурузы традиционной селекции DEKALB пополнилась новыми высокоурожайными гибридами ДКС 2972 (ФАО 200), ДКС 3789 (ФАО 290) и ДКС 5075 (ФАО 400).



Рассказывая о новинках следующего года, Виктор Борисенко, руководитель отдела клиентского маркетинга дивизиона Crop Science компании Bayer, отметил, что будущий сезон откроет привлекательное ценовое предложение на фунгицид «Инпут», который станет доступен большинству потребителей в России. По результатам исследований, средство позволяет контролировать основные заболевания пшеницы на уровне 90%, эффективно работает при пониженных температурах (+12…+15 °С) и сохраняет эффективность на две недели дольше по сравнению с другими фунгицидами.





Виктор Борисенко



В условиях напряженной фитосанитарной обстановки и интенсификации сельского хозяйства особое значение имеет рациональное и безопасное применение средств защиты растений. Так, Bayer реализует программу, направленную на снижение рисков загрязнения окружающей среды и обеспечение безопасного применения средств защиты растений и не имеющую аналогов на рынке. «Суммарно в ее реализацию было инвестировано около 20 млн руб. за последние три года, — прокомментировал Виктор Борисенко. — В ее рамках компания проводит для аграриев обучающие тренинги и бесплатно предоставляет средства индивидуальной защиты при работе с препаратами для защиты растений. В течение 2018-2019 годов Bayer обеспечил комплектами индивидуальной защиты 3,5 тыс. работников АПК. 2020 год объявлен в компании Годом защиты в АПК, и мы продолжим активно развивать культуру безопасного применения СЗР: мы планируем передать еще 2 тыс. комплектов и продолжить серию вебинаров и тренингов».



В комплекты входят средства индивидуальной защиты: полумаска с патронами и фильтрами, перчатки и комбинезон, очки, подобранные с учетом требований к работе с препаратами Bayer. Из реализованных комплектов около 10% поступили в протравочные комплексы. Остальные используются в хозяйствах: большую часть поставили на предприятия запада и северо-запада (более 25%), а также юга (15%). Как отмечают в компании, эффект от реализации данной инициативы очевиден: согласно данным Bayer, степень использования защитных средств среди аграриев возросла за последние три года до 50-60%.



В рамках популяризации ответственного подхода к работе с СЗР Bayer также осуществляет деятельность, направленную против распространения контрафактной продукции, использование которой заведомо влечет опасность. Особую роль в этом играет мобильное приложение CapSeal, цель которого — определить подлинность продукции Bayer, считав данные, зашифрованные в наклейке с голограммой и QR-кодом.



Bayer в России подписал соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком цифровых решений «АгроМон»

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком цифрового сервиса для агроскаутинга «АгроМон». «АгроМон» позволяет управлять данными и процессами растениеводческих предприятий: объединяет электронную карту полей, осмотры посевов с помощью мобильного приложения, историю, а также план и факт агроопераций, погодные данные, агрономические справочники. Сервис интегрируется с внешними системами, позволяя собирать и удобно анализировать в едином окне данные метеостанций в хозяйстве, GPS-мониторинга техники и учетных систем.



На данный момент более 30 хозяйств пользуется данной цифровой системой на площади более 500 тыс. га, расположенных в основном на Юге и в Центрально-Черноземном районе России. Цель совместного проекта — в ближайшие несколько лет подключить к сервису более 5 млн га пахотных земель.



«Цифровая трансформация отрасли должна стать важным шагом на пути к реализации задач в рамках программы развития сельского хозяйства до 2024 года. Сотрудничество с «АгроМон» - часть стратегии Bayer по внедрению цифровых решений для сельского хозяйства в России, которые позволят нам предлагать продукты, отвечающие требованиям клиентов и рынка», — отметил Денис Серегин, руководитель по цифровому земледелию и инновациям компании Bayer в СНГ.



Денис Серегин



«По сути «АгроМон» - это цифровая платформа, направленная на повышение эффективности агрономических процессов и решений, а также на защиту урожая от вредоносных факторов с целью получения заданных параметров урожайности и качества сельхозпродукции на конкретном поле», — сообщил Евгений Пятков, генеральный директор «АгроМон».





Евгений Пятков



В 2018 году российская компания «АгроМон» приняла участие в акселерационной программе Grants4Apps и успешно завершила программу обучения.

