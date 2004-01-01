Партнерский материал. Плуг Kverneland назван «Машиной года»

Kverneland 6300 S Variomat — первая модель в новой серии больших полунавесных оборотных плугов, сконструированных специально для мощных тракторов. Ряд технологических решений при его создании инженеры позаимствовали у «умного» плуга 2500 i-Plough, который в 2017 году был удостоен множества наград в Европейских странах, а также внедрили новые разработки.



Система Variomat — регулировка рабочей ширины «на ходу» от первого до последнего корпуса. Система Variomat имеет много преимуществ. Регулируя ширину вспашки из кабины трактора, вы не тратите время на остановку для регулировки рабочей ширины. Система обеспечивает оптимальное соответствие между условиями почвы, плугом и трактором для максимальной производительности. Система Variomat от Kverneland не требует технического обслуживания благодаря уникальному износостойкому шарнирному соединению между балками и секцией основной рамы.



Плуг 6300 S Variomat оборудован новыми стойками Aero-profile, они не только выше стандартных стоек Kverneland, но и способствуют лучшему перемещению почвы. Стойки выталкивают тяжелые растительные остатки, что снижает вероятность блокировок независимо от расстояния между корпусами. Благодаря технологии термической обработки Kverneland они являются полыми и прочными. За счет ограничения веса стоек плуг Kverneland легче, соответственно, его легче тянуть. Таким образом, низкие требования к тяге снижают расход топлива.



При работе в тяжелых условиях известная система Аuto-reset от Kverneland обеспечивает эффективную работу без затрат на техническое обслуживание. Листовые рессоры имеют новую конструкцию. Их можно легко добавить или убрать, вручную открутив 2 болта. Усилие срабатывания до 1700 кг (8 + 1 лист).



Для идеальной вспашки важна регулировка глубины предплужников. Неправильная регулировка приводит к неудовлетворительному размещению растительных остатков во вспаханной почве. Новое решение центральной регулировки способствует повышению эффективности и производительности вспашки благодаря возможности одновременной регулировки глубины левого и правого предплужника. Возьмите гаечный ключ и просто прикрутите или открутите центральный болт. Такую операцию необходимо повторять для каждой стойки. Это позволяет сэкономить время и, что не менее важно, способствует оптимально подготовке почвы.



Положение заднего колеса для сбалансированной передачи веса с башни навески на заднее колесо, обеспечивает стабильную качественную вспашку. Большое колесо (440/80x24) идеально подходит для работы во влажных условиях, его легче тянуть. Это ограничивает уплотнение и погружение колеса в почву.



Всего на своем стенде площадью свыше 2500 кв. м компания Kverneland Group представила на выставке AGRITECHNICA 45 единиц в сегментах почвообрабатывающей, посевной, кормозаготовительной техники и машин для защиты растений. Среди них:



- самая большая модель в новой линейке полевых опрыскивателей — iXtrack T6,



- следующее поколение триплексных косилок с запатентованной подвеской QuattroLink — модель 5387 МT,



- двухроторный валкообразователя Kverneland 9670S Evo, который воплощает новый уровень удобства эксплуатации,



- высокопроизводительный пресс-подборщик Kverneland 6500 °F с новой гидравлической прессовальной системой,



- универсальный культиватор Enduro, подходящий как для заделки пожнивных остатков на небольшую глубину, так и для глубокого рыхления.



- активные бороны серии S для обработки любых типов почв,



- «умный» культиватор Turbo T i-Tiller с возможностью регулировки глубины из кабины трактора,



- комбинированная сеялка Kverneland e-drill maxi plus с возможностью внесения двух видов семян или одного вида посевного материала с СЗР или удобрением одновременно.



В ближайшее время ожидается выход этих новинок и на российский рынок, с каждой из которой будем знакомить вас в отдельных материалах.

