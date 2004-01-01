Партнерский материал. «ЕвроХим» организует бесперебойные поставки минудобрений в Краснодарском крае

«В этом году Кубань получили рекордный урожай, только пшеницы собрали 1,2 млн т, и радует что на 70% — это пшеница 4-го и 3-го классов. Залог успеха — это соблюдение технологий. «ЕвроХим» - проверенный временем партнер, научный подход и рекомендации которого способствуют получению высоких урожаев. Сегодня мы достигли соглашения о том, что продукты «ЕвроХим» будут поставляться на специальных, наиболее выгодных для наших аграриев условиях», — сообщил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.



На выставке «ЕвроХим » презентовал не только широкую линейку стандартных удобрений, но и новые продукты, в несколько раз повышающие доходность агробизнеса.



Коммерческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислав Удовиченко подчеркнул, что компания стремится адаптировать свою продукцию под конкретные культуры и почвенно-климатические условия, предлагая аграриям индивидуальные решения. С помощью качественных продуктов и грамотного их применения можно существенно улучшить экономические показатели сельхозпроизводства даже при неблагоприятных условиях. Наши современные клиентские центры, расположенные в ст. Старовеличковской и городе Усть-Лабинск открыты для всех клиентов от крупных хозяйств до мелких фермеров и предлагают не только широкую линейку удобрений, но и бесплатные агроконсультации каждому.



Ежегодно «ЕвроХим» наращивает поставки жидких удобрений российским аграриям и остается безусловным лидером в данном сегменте. Самым востребованным жидким удобрением является КАС-32 — единственное удобрение, содержащее три доступных растению формы азота, что снижает его потери и позволяет удобрению работать и через корень, и через лист.



«ЕвроХим» поддерживает развитие современных технологии и предлагает аграриям новые продукты, например, серосодержащее удобрение на основе КАС, позволяющее решать острую проблему дефицита серы в почве и широкую линейку водорастворимых удобрений, производство которых было запущено в крае в 2018 году. В настоящее время завод по выпуску водорастворимых NPK в городе Белореченск является самым крупным и современным в мире. Семь марок из линейки водорастворимых продуктов под маркой Aqualis широко применяются на рынке РФ и СНГ.



«ЕвроХим» - эксперт в питании растений, крупнейший производитель и поставщик минеральных удобрений для российских аграриев. Компания предлагает широкую линейку минеральных удобрений: от классических до инновационных продуктов с повышенной эффективностью.



Специалисты компании оказывают полное агрономическое сопровождение и поддержку своим клиентам: от агрохимического анализа почвы до разработки систем минерального питания культур для конкретных почвенно-климатических условий хозяйства.



Системы минерального питания, компании «ЕвроХим», с успехом доказали свою высокую эффективность в полях и позволили достичь амбициозных целей многим аграриям России.



Развитая сбытовая сеть «ЕвроХим» представлена в 45 регионах России и странах СНГ.

