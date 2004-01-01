Партнерский материал. Поддержка правительства будет способствовать более мягкому переходу на работу в новой системе маркировки

Об этом в ходе пресс-ланча, посвященного теме развития экспортного потенциала российских молочных производителей заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов: «Наша задача как государства — постараться помочь нашим бизнесменам войти в процессы маркировки максимально мягко и контролируемо. Мы планируем помочь им в том числе и финансово — путем предоставления им займов на закупку оборудования. Мы поддержим производителей и найдем способ реализовать проект по маркировке с минимальными потерями для бизнеса, по аналогии с другими отраслями промышленности, где маркировка уже введена».



Также Хромов отметил, что проект по маркировке «Честный знак» - шаг к тому, чтобы все участники рынка работали добросовестно. Система позволит добросовестным игрокам повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, усовершенствовать логистические схемы, оптимизировать издержки, связанные с учетом продукции, а также нарастить долю рынка благодаря снижению доли незаконного оборота.



Распоряжение правительства о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки, которая должна начаться 1 июня 2020 года, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в ноябре. Оборот молочной продукции без маркировки будет разрешен до 1 декабря 2020 года. Переходный период позволит участникам рынка плавно перестроиться на новую систему и минимизировать риски, считают чиновники.



Представители молочной отрасли выражали опасения, что введение маркировки приведет к росту затрат, и как следствие к увеличению цен на продукцию. По данным оператора системы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Минпромторга России, ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не было ни роста цен, ни снижения ассортимента, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого, и среднего бизнеса. Система маркировки — национальный проект, который получил распространение уже на 13 категорий товаров. В обязательном порядке маркируются лекарства, шубы, табачные изделия, обувные остатки. По другим категориям проводятся пилотные проекты, находящиеся в финальных стадиях.



Для того, чтобы упростить систему маркировки и снизить затраты на ее внедрение, ЦРПТ внутри пилота по маркировке молока разработал технологию, позволяющую печатать коды маркировки в типографии. Таким образом производителям не придется покупать специальное оборудование и нести затраты по его обслуживанию, а стоимость печати будет равна нулю.



Между тем, как сообщал недавно вице-премьер Максим Акимов, приложение «Честный знак» с помощью которого покупатели могут проверять легальность товаров с маркировкой, активно скачивается российскими пользователями. К ноябрю число скачивании составило уже более 105 тыс. раз, а количество сканирований маркированных товаров превысило 1,1 млн раз. По данным ЦРПТ, количество сканирований увеличивается в геометрической прогрессии: в ноябре число сканирований обуви выросло в 11 раз относительно начала октября, а количество сканирований сигарет — в 33 раза.

