Партнерский материал. CLAAS расширяет модельный ряд жаток ORBIS

Весь модельный ряд обеспечивает оптимальный поток растительной массы, высокую производительность и эксплуатационную надежность машин. Концепция с маятниковой рамой уменьшает вес приставки и повышает ее износостойкость, одновременно с этим инновационная система складывания обеспечивает быстрый, в течение нескольких секунд, перевод жатки из транспортного в рабочее состояние.



При рабочей ширине 6 м новая жатка ORBIS 600 оснащена дисками большого диаметра, что делает ее идеальной для уборки средне- и высокорослых культур. ORBIS 450 с рабочей шириной 4,5 м представляет собой начальную модель всего ряда приставок этого поколения. В 2018 году компания CLAAS уже вывела на рынок модель ORBIS 600 SD с дисками малого диаметра для уборки низкорослых и среднерослых культур, а также ORBIS 750. В обеих моделях хорошо зарекомендовавшее себя конструкционное решение с воронкообразным потоком массы гарантирует максимальную эксплуатационную надежность даже при неоднородной плотности посевов кукурузы.



Обновленный дизайн направляющих пальцев, установленных перед ножами, обеспечивает подбор урожая с минимальными потерями. Для уборки же полеглых растений делители могут сниматься. Имеющие новую серповидную форму ножи гарантируют высокое качество среза при работе с самыми разными культурами.







Новая концепция маятниковой рамы создает направляемый строго по центру поток массы на подпрессовывающие вальцы комбайна JAGUAR. Этот ключевой компонент конструкции также оптимально распределяет вес передней навески. В зависимости от условий уборки, угол крепления маятниковой рамы может устанавливаться в одну из двух позиций. Специальные скобы-копиры AUTO CONTOUR предоставляют полный контроль боковой компенсации, и обеспечивает идеальную высоту стерни по всей рабочей ширине. Данная система поставляется в качестве стандартной комплектации на моделях ORBIS 750 и опционально на жатках ORBIS 600 и 600 SD.



В качестве несущей конструкции для трансмиссии и дисков в жатке ORBIS используются Т-образные модульные панели обновленного дизайна, которые гарантируют низкий и ровный срез без попадания в кормовую массу частиц грунта. Т-образные панели изготовлены из закаленного под прессом металла и поэтому не подвержены деформациям, а также износостойки. Благодаря этому элементы трансмиссии надежно защищены от износа и механических повреждений.



В целях сокращения времени, которое требуется на перевод жатки из транспортного положения в рабочее, была полностью изменена система складывания. В случае с моделями ORBIS 600, 600 SD и 450 боковые элементы с обеих сторон складываются строго по центру машины, а в жатках ORBIS 750 — симметрично друг на друга. Такая система оставляет механизатору хороший обзор во время транспортировки. Все модели приставок имеют ширину в сложенном положении в 3 м, что позволяет им передвигаться по дорогам общего пользования.



Для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства, в жатках ORBIS 600 и моделях с еще большей рабочей шириной также интегрирована специальная система для транспортировки, управление которой осуществляется из кабины комбайна. Как только с выездом на дорогу активируется режим транспортировки, основной вес приставки переносится на два транспортных колеса, что позволяет привести нагрузку на переднюю ось комбайна JAGUAR в соответствие с нормативными требованиями. Дополнительная система амортизации обеспечивает плавное и комфортное передвижение по дорогам на скорости до 40 км/час. Таким образом, системы складывания и транспортировки обеспечивают комбайну быстрое и безопасное перемещение между полями и позволяют не затрачивать лишнее время на перевод жатки из рабочего положения в транспортное и обратно.



Концепция привода жаток ORBIS подходит к комбайнам JAGUAR как 900-й, так и 800-й серий. Частота вращения кукурузной приставки контролируется двухступенчатой коробкой передач. Дополнительная трехступенчатая коробка передач для подающих барабанов позволяет поддерживать стабильный поток массы. Автоматическая функция привода приставки на комбайнах JAGUAR 900 предоставляет возможность оптимизировать поток массы непосредственно из кабины.



Небольшое количество ступеней передач и высокоэффективная трансмиссия снижают потребности в мощности и повышают до максимума производительность. Более того, интервал для плановой замены масла увеличился до 2500 часов или пяти лет эксплуатации, что положительно отражается на расходах по техническому обслуживанию машины.



Все модели жатки ORBIS оснащены коммуникационным модулем, который передает данные с приставки на бортовой терминал комбайна JAGUAR, в котором сохраняются все ее рабочие настройки даже при смене приставок, что экономит время и помогает избегать ошибок при эксплуатации.

