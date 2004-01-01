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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Участие компании «Евралис Семанс Рус» в международной выставке «Югагро-2019»
«Евралис Семанс Рус»
|
Ноябрь 2019
В этом году международная агропромышленная выставка России «Югагро» привлекла более 17 тыс. посетителей, представила новейшие разработки и продукцию 710 компаний-участников из 35 стран
Фото: «Евралис Семанс Рус»

Компания «Евралис Семанс Рус» организовала работу на своем стенде D215, который посетило более 250 человек. Специалисты компании представили инновационные решения в семенах каждому из гостей стенда, поделились каталогом 2019-2020 и специальными буклетами по теме возделывания подсолнечника, кукурузы, сои, сорго, рапса.

В рамках деловой программы «Югагро» компания «Евралис Семанс Рус» организовала проведение конференции «Возделывание кукурузы и подсолнечника: эффективные решения».

Перед участниками конференции выступили генеральный директор компании «Евралис Семанс Рус» Лоран Штраусс, коммерческий директор Алексей Прищепов, а также менеджеры по развитию рынка Эдуард Павловский и Юрий Свистунов, директор по маркетингу Евгений Щедрин.

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Обсудили сложные вопросы российского производства семян, как получить качественное сырье и сохранить маржинальность, поговорили о критических фазах развития кукурузы, об угрозах возникновения и методах борьбы с заразихой, о проекте по идентификации расы заразихи на поле, основных факторах масличности и др.

Большой интерес участников семинара вызвала презентация инновационного web-cервиса Click’N’Seed (собственной разработки компании).

Евгений Щедрин: «Выставка «Югагро» - это отличная возможность увидеть все профессиональные достижения в отрасли и представить свою продукцию потенциальным клиентам. Кроме того, эта площадка стала традиционным местом встреч с нашими партнерами для обсуждения развития и укрепления сотрудничества».

 Сайт компании: http://euralis.ru/

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