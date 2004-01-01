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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Интервью на правах рекламы. Как построить ферму на треть дешевле
«ДримВуд»
|
Ноябрь 2019
Снизить стоимость строительства сельхозобъекта на 30% — возможно ли? Возможно, уверен кандидат технических наук, директор ООО «ДримВуд» Николай Каравашкин
Фото: «ДримВуд»

- Строительство агропромышленных объектов — наша специализация, за последние 12 лет количество построенных нами сельхозобъектов перевалило за сотню. У нас огромный опыт применения различных материалов и технологий строительства.

Двенадцать лет назад мы начинали со строительства корпусов откорма и репродукторов свинокомплексов для группы компаний «Черкизово». Тогда широко применялись металлоконструкции в сочетании с бетонными клюшками. Высокая конкуренция в сельскохозяйственном секторе всегда вынуждает заказчиков и инвесторов искать более дешевые и эффективные проектные решения. Перед нами встала задача снижения стоимости строительства без ухудшения эксплуатационных и технических характеристик.

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— И вам удалось найти какие-то более дешевые способы строительства?

- Да, мы обратились к опыту заокеанских коллег, изучили практику строительства объектов АПК в США. Там широко применяют легкие конструкции крыш из дерева, элементы которых скреплены металло-зубчатыми пластинами. Нас поразили цеха с пролетом 24 м без внутренних несущих стен, перекрытые деревянными конструкциями. Огромное пространство позволяет оптимально расположить оборудование, и эффективность использования внутренней площади возрастает на 15-20%.

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— Экономия получается просто при замене металлических ферм на деревянные?

 - Не только. Да, деревянные конструкции, как правило, дешевле металлических. Но они ведь еще и легче. Значит, снижается нагрузка на стены и фундамент, которые, в свою очередь, тоже можно сделать более легкими, а значит — более дешевыми. Общая экономия для инвестора может составлять до 30%. Прибавьте к этому высокую скорость строительства — стропильную систему объекта размером, например, 26 м на 70 м можно возвести за неделю.

— Как такое возможно?

Деревянные фермы изготавливают в заводских условиях и доставляют на объект цельными, готовыми к установке. Если длина фермы не позволяет перевезти ее автотранспортом, то конструкцию делят на две-три части, непосредственно на объекте осуществляется только укрупненная сборка. Затем ферму подают наверх с помощью подъемной техники, где ее сразу же крепят к стенам и устанавливают связи.
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— Вы сами производите деревянные фермы?

- Да, в 2014 году мы построили в Липецкой области в городе Данков завод по промышленному производству деревянных ферм по технологии американской компании MiTek, и сегодня большинство объектов мы возводим именно с применением деревянных конструкций собственного производства. Они действительно получаются дешевле металла, многие наши заказчики, рассмотрев варианты, выбирают деревянную стропильную систему — ведь стоимость квадратного метра в проекции кровли начинается от 700 руб. Проектирование также осуществляем сами, наши проектировщики обучены и сертифицированы MiTek.

— Вы сказали, что деревянными конструкциями можно перекрывать большие пролеты. А какую самую большую ферму вы делали?

- Самые большие фермы с опорой только на внешние стены длиной 26,5 м применялись на нескольких репродуктивных комплексах откорма свиней группы компаний «Черкизово» в Липецкой области, а также в Тверской области для компании «Коралл». А вообще самая большая ферма была нами сделана в селе Сухая Лубна в Липецкой области. Ее размер составил 72 м, она состояла из 10 частей и монтировалась на семь опор. Этот объект — корпус свинофермы на 9 тыс. голов размером 72 м на 126 м — уже введен в эксплуатацию и функционирует.

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— Впечатляет. Но ведь дерево горючий материал, не опасно ли его применение?

- Конечно, дерево горит, а металл — плавится. Но с помощью антипиренов можно отсрочить обрушение конструкций в случае большого пожара, для того чтобы успеть вывести людей и животных. Весь пиломатериал, поступающий на завод, обрабатывают огнебиозащитным составом методом полного погружения в ванну 10 м³. Дерево приобретает предел огнестойкости R-15. Наши сертификаты позволяют без проволочек сдавать готовые объекты органам Госстройнадзора. Кроме того, дополнительную защиту дает подшив потолка негорючими материалами.
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— А срок службы? Дерево не самый долговечный материал, плюс пары аммиака и прочие прелести свинокомплекса или птичника тоже, наверное, сокращают срок службы?

- Вот тут я с вами не соглашусь. Дерево служит очень долго. Мы даем гарантию на конструкции пять лет, а срок службы составляет не менее 50 лет. Что касается агрессивной среды, то дереву, в отличие от металла и бетона, аммиак как раз не страшен, даже полезен. Такая среда противодействует развитию плесени и грибка, работая как дополнительный антисептик.

— Спасибо за интересный разговор, думаю многим нашим читателям ваша технология будет интересна. Каким образом можно с вами связаться?

- По бесплатному номеру 8-800-505-05-39. Если назовете волшебное слово «Агроинвестор», то наши специалисты сделают вам скидку 5%. Всю дополнительную информацию можно посмотреть на нашем сайте www.дримвуд.рф и в Инстаграмме sk_mos48.
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