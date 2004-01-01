Партнерский материал. Corteva Agriscience представила инновационные сельскохозяйственные решения на выставке «ЮГАГРО-2019»

В ноябре 2019 года сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience приняла участие в международной выставке «ЮГАГРО-2019», в рамках которой представила новейшие технологии и разработки, которые доступны российским фермерам.



«Corteva Agriscience помогает формировать устойчивое будущее для сельского хозяйства, внедряя инновации с целью поддержки фермеров, потребителей и всех участников цепочки создания стоимости продуктов питания, — сказал Александр Козачков, руководитель Corteva Agriscience в России, во время открытия конференции для клиентов, которая состоялась в рамках деловой программы «ЮГАГРО-2019». — Мы продолжаем быть лидерами в отрасли сельскохозяйственных инноваций, используя потенциал науки для решения проблем устойчивого развития».



Во время конференции специалисты Corteva Agriscience рассказали о новой технологии обработки посевного материала LumiGEN™, которая обеспечивает комплексный подход к защите урожая. Технология подразумевает нанесение непосредственно на семена перед посевом, а не применение препаратов на поле, что способствует снижению негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Комплекс LumiGEN™ защищает генетику высокопроизводительных семенных продуктов от насекомых и грибов, действует как репеллент, а также помогает семенам выдерживать стрессы, такие как изменения погоды и засуха. Применение технологий LumiGEN™ способствует уcкоренному прорастанию семян, улучшению функциональности почвы, усилению эффективности протравителей. При ответственном использовании и следовании инструкциям на упаковке мешков с обработанными семенами, защита приносит неоспоримые преимущества для фермеров, не создавая рисков для операторов, диких животных и окружающей среды. Благодаря улучшенному прилипателю и новому концентрату минимизируется пыльность при использовании обработанных семян, что позволяет защитить насекомых-опылителей и качество воздуха. В линейке препаратов LumiGEN также присутствует новейшая формула LumiBio — инновационная биологическая платформа нового поколения. Действие препарата основано на биодоступных питательных веществах, благодаря чему улучшается физиология растений и их иммунная система.







Также эксперты компании представили еще одну новинку — Zorvec™ Encantia, новый класс фунгицидов, который контролирует распространение фитофтороза и ложной мучнистой росы. Фунгицид имеет высокую стойкость к осадкам, которая проявляется уже через 20 минут после проведения обработки, и обеспечивает более длительный контроль болезней, даже при их сильном развитии. Молекула Zorvec™ несколько раз признавалась лучшей инновацией в сфере средств защиты растений по мнению международного научного сообщества. Регистрация фунгицида Zorvec™ Encantia в России ожидается в 2020 году.



Участники конференции Corteva Agriscience также узнали о процессе оценки качества семян Pioneer на разных стадиях производства, что является ключевым аспектом для российских сельскохпроизводителей при выборе семян. Компания Corteva Agriscience со всей ответственностью подходит к контролю качества семенной продукции независимо от того, в какой стране и на каком континенте эти семена выращиваются. Локализация производства семян Pioneer в России, о которой Corteva Agriscience объявила в 2019 году, полностью соответствуют всем государственным требованиям, а также оценивается международными лабораториями компании, аккредитованных по системе ISTA. Помимо «гостовских» стандартов качества (всхожесть, влажность, сортовая чистота и пр.), семена также проходят экспертизу на соответствие генетической чистоте (AP/GMO/TOI).



Помимо организованной конференции для клиентов, во время выставки «ЮГАГРО-2019» продукция Corteva Agriscience была представлена на двухэтажном стенде, что позволило гостям мероприятия ознакомиться с инновационными средствами защиты растений, семенными брендам Pioneer и Brevant, а также пообщаться с экспертами компании.