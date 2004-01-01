Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.12
eur
70.526
moex
2924.73
brent
63.12
пшеница
526.2
сахар
12.79
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Corteva Agriscience представила инновационные сельскохозяйственные решения на выставке «ЮГАГРО-2019»
Corteva Agriscience
|
Ноябрь 2019
Технологии компании призваны сократить производственные риски, защитить урожай и увеличить прибыльность сельхозпроизводителей
Фото: Corteva Agriscience

В ноябре 2019 года сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience приняла участие в международной выставке «ЮГАГРО-2019», в рамках которой представила новейшие технологии и разработки, которые доступны российским фермерам. 

«Corteva Agriscience помогает формировать устойчивое будущее для сельского хозяйства, внедряя инновации с целью поддержки фермеров, потребителей и всех участников цепочки создания стоимости продуктов питания, — сказал Александр Козачков, руководитель Corteva Agriscience в России, во время открытия конференции для клиентов, которая состоялась в рамках деловой программы «ЮГАГРО-2019». — Мы продолжаем быть лидерами в отрасли сельскохозяйственных инноваций, используя потенциал науки для решения проблем устойчивого развития».

Во время конференции специалисты Corteva Agriscience рассказали о новой технологии обработки посевного материала LumiGEN™, которая обеспечивает комплексный подход к защите урожая. Технология подразумевает нанесение непосредственно на семена перед посевом, а не применение препаратов на поле, что способствует снижению негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. Комплекс LumiGEN™ защищает генетику высокопроизводительных семенных продуктов от насекомых и грибов, действует как репеллент, а также помогает семенам выдерживать стрессы, такие как изменения погоды и засуха. Применение технологий LumiGEN™ способствует уcкоренному прорастанию семян, улучшению функциональности почвы, усилению эффективности протравителей. При ответственном использовании и следовании инструкциям на упаковке мешков с обработанными семенами, защита приносит неоспоримые преимущества для фермеров, не создавая рисков для операторов, диких животных и окружающей среды. Благодаря улучшенному прилипателю и новому концентрату минимизируется пыльность при использовании обработанных семян, что позволяет защитить насекомых-опылителей и качество воздуха. В линейке препаратов LumiGEN также присутствует новейшая формула LumiBio — инновационная биологическая платформа нового поколения. Действие препарата основано на биодоступных питательных веществах, благодаря чему улучшается физиология растений и их иммунная система. 

Corteva1.jpg

Также эксперты компании представили еще одну новинку — Zorvec™ Encantia, новый класс фунгицидов, который контролирует распространение фитофтороза и ложной мучнистой росы. Фунгицид имеет высокую стойкость к осадкам, которая проявляется уже через 20 минут после проведения обработки, и обеспечивает более длительный контроль болезней, даже при их сильном развитии. Молекула Zorvec™ несколько раз признавалась лучшей инновацией в сфере средств защиты растений по мнению международного научного сообщества. Регистрация фунгицида Zorvec™ Encantia в России ожидается в 2020 году. 

Участники конференции Corteva Agriscience также узнали о процессе оценки качества семян Pioneer на разных стадиях производства, что является ключевым аспектом для российских сельскохпроизводителей при выборе семян. Компания Corteva Agriscience со всей ответственностью подходит к контролю качества семенной продукции независимо от того, в какой стране и на каком континенте эти семена выращиваются. Локализация производства семян Pioneer в России, о которой Corteva Agriscience объявила в 2019 году, полностью соответствуют всем государственным требованиям, а также оценивается международными лабораториями компании, аккредитованных по системе ISTA. Помимо «гостовских» стандартов качества (всхожесть, влажность, сортовая чистота и пр.), семена также проходят экспертизу на соответствие генетической чистоте (AP/GMO/TOI).

Помимо организованной конференции для клиентов, во время выставки «ЮГАГРО-2019» продукция Corteva Agriscience была представлена на двухэтажном стенде, что позволило гостям мероприятия ознакомиться с инновационными средствами защиты растений, семенными брендам Pioneer и Brevant, а также пообщаться с экспертами компании.
Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Вопрос отсрочки внедрения маркировки товаров не рассматривается
Партнерский материал. Инновационные решения корпорации AGCO получили 11 престижных наград на выставке Agritechnica 2019
Партнерский материал. «Квернеланд Груп СНГ» расширяет сотрудничество с АО «Росагролизинг»
Интервью на правах рекламы. Как построить ферму на треть дешевле
Партнерский материал. КРУЙЗЕР® ФОРС-Технология обработки семян подсолнечника

Читайте такжеПартнерский материал. Испытан новый культиватор TillermasterПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
В мире может погибнуть 25% всех свиней
Cover Story
До рекорда не дотянули. Урожай зерна вырос, но цены на него не упали
Интервью
Леонид Барышев, «Эссен Продакшн АГ»: «Хотелось бы стать маленьким „Юнилевером“ на рынке России»
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2019
Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Самое интересное
Самое интересное за октябрь
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
«Агротехника и технологии»
Био под вопросом. Аграрии не спешат переходить на биологизацию
Журнал
"Агротехника и технологии" №6, ноябрь-декабрь 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией