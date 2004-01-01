Партнерский материал. KUHN представил на выставке «Югагро» инновации для российского АПК

В их число вошли как уже хорошо зарекомендовавшие себя на Юге России бестселлеры — самоходный опрыскиватель Stronger HD 4000 с шириной захвата штанги 36 м, прицепной опрыскиватель LEXIS 3000, полунавесной оборотный плуг MULTI-LEADER 8T с отвалами из ассиметричной триплексной стали, культиватор — лущильник OPTIMER 7503 для поверхностной обработки почвы по технологии mini-till на высоких скоростях, зерновая сеялка PREMIA 9000 TRC, разбрасыватель минеральных удобрений Axis, а также мощные агрегаты для обработки почвы от американского завода KUHN Krause - культиватор 5635-34 и комбинированный агрегат для первичной обработки почвы DMR 4855-9, так и новинки.



Впервые в России, сразу после мировой премьеры на выставке «Агритехника 2019», Александр Яковлев, директор по продажам ООО «Кун Восток» провел для гостей выставки презентацию нового поколения тюковых пресс-подборщиков KUHN.



«Тюковые пресс-подборщики SB с системой обвязки двойным узлом открывают новую эру в современном тюковании. Машины имеют выдающиеся технические характеристики — интегральный ротор, высокоэффективную систему приема культуры, новую хорошо продуманную конструкцию, которая обеспечивает превосходных доступ к внутренним компонентам во время ежедневного техосмотра, — все это позволяет SB формировать тюки предельно высокой плотности в любых условиях и оптимизировать возврат инвестиций в операции прессования», — подчеркнул г-н Яковлев.







Кроме того, впервые на выставке «Югагро» был продемонстрирован ленточный валкообразователь Merge Maxx 950, которые способен невероятно деликатно собирать все виды фуража с сохранением максимальной кормовой ценности, и новое поколение косилок — плющилок FC3161 с новым косилочным брусом OPTIDISC ELITE.



В этом году стенд компании KUHN стал самым ярким и одним из самых посещаемых на выставке, в том числе его посетила группы клиентов со всей России, а также делегация руководства Краснодарского края во главе с губернатором Вениамин Кондратьев.



Директор российского представительства KUHN Андрей Манзюк провел для высоких гостей экскурсию по стенду. «Сегодня компания KUHN не только занимает самые устойчивые в мире позиции на рынке, но и предлагает своим партнерам самые технологические решения в области вспашки, почвообработки, посева и ухода за растениями, а также кормозаготовки и животноводства под любые потребности российских сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул г-н Манзюк.

