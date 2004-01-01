Партнерский материал. «Мустанг Ступино» - современное производство кормов открыто в Подмосковье

«Мустанг Ступино» расположен в 73 км от Москвы, это единственный завод по производству премиксов и концентратов в этом регионе и один из самых современных комплексов в России.



29 ноября министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин посетил новый производственный комплекс.







«Завод представит более 150 позиций заменителей цельного и обезжиренного молока, премиксы, концентраты, комбикорма для КРС, свиноводства и птицеводства, а также кормовые добавки. Производственная мощность — 100 тыс. т комбикормов и концентратов и 20 тыс. т премиксов», — отметил министр.



На новом заводе предусмотрена прогрессивная система контроля качества от входящего сырья до готового продукта на всех этапах производства. Она гарантирует высокое качество и максимально точное соблюдение рецептуры. На «Мустанг Ступино» установлено в том числе уникальное оборудование, которому нет аналогов в России: это, например, система дифференциальных весов, позволяющая одновременно дозировать и смешивать компоненты, а также полностью автоматический пробоотборник, который исключает влияние человеческого фактора на качество сырья. Все сырье, а также готовые продукты проверяются на собственной испытательной лаборатории компании.







Благодаря запуску современного производства «Мустанг Технологии Кормления» намеревается поддерживать заслуженный статус эксперта в области кормления сельскохозяйственных животных.

