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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российские агропроизводители познакомились с инновационным сервисом Agrisale
Agrisale.ru
|
Декабрь 2019
На прошедшей в ноябре выставке «Юг-Агро» российским аграриям был представлен инновационный инструмент — веб-платформа Agrisale.ru. Она была создана, чтобы помочь специалистам сельскохозяйственной отрасли преодолеть имеющиеся сложности со сбытом произведенной продукции
Фото: Agrisale.ru

Многие представители отечественного АПК неоднократно сталкивались с проблемами при реализации агропродукции. К числу основных сложностей в данном случае относятся недостаточно развитые каналы сбыта, а также несовершенство транспортно-логистических схем. В результате невозможности своевременно продать произведенный продукт по адекватной цене снижается рентабельность сельхозпроизводства. С внедрением в отраслевую практику онлайн-ресурса Agrisale.ru решить эти и многие другие проблемы становится значительно проще.

Платформа представляет собой удобную площадку, где продавец и покупатель семян, удобрений, сельскохозяйственной техники и многих других продуктов АПК могут встретиться, обсудить условия сделки и при достижении взаимного соглашения заключить контракт. Несомненным преимуществом такого инструмента становится возможность работы без посредников, а значит, отсутствие дополнительных расходов.

К числу сильных сторон Agrisale.ru также относится широкий информационный охват. В настоящее время в системе содержится актуальная информация более чем на 10 тыс. товаров от проверенных продавцов и поставщиков, и эта цифра постоянно растет. Сейчас на платформе представлены 54 раздела в категории «растениеводство». Этот перечень постоянно пополняется новой информацией.

Создатели онлайн-сервиса предусмотрели возможность его динамичного развития. Платформа развивается с учетом запросов сельхозпроизводителей. Среди самых последних новшеств — разделы, посвященные банковскому обслуживанию и кредитованию предприятий АПК. Также добавлены актуальные данные о возможностях покупок для трейдеров.

Специалисты аграрной отрасли, уже использующие Agrisale.ru, отмечают удобство сервиса и высокую скорость работы при помощи этого инструмента. По их оценкам, от момента размещения предложения до поступления первой заявки в среднем проходит 10 минут. Общая экономия времени при использовании электронного сервиса составляет порядка 30%.

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