Саранчовые вредители — стадные и нестадные виды — распространены во всех регионах Российской Федерации за исключением Северо-Западного федерального округа. В прошлом году специалисты обследовали более 12,5 млн га. Заселенными оказались около 1,3 млн га, из которых треть была обработана пестицидами.



В 2020 году, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», обработки против саранчовых вредителей в субъектах Российской Федерации увеличатся — они прогнозируются на площади 426,98 тыс. га. Наибольший объем защитных мероприятий ожидается в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В пятерке регионов, которым предстоят самые масштабные обработки, — Дагестан, Калмыкия, Ставропольский край, Волгоградская область и Чечня.



К таким выводам ведомство пришло после проведенных осенних обследований. Всего же саранча была выявлена на площади 275,1 тыс. га со средневзвешенной численностью 1,6 экз./м² и жизнеспособностью 84%.



По прогнозам, численность азиатской перелетной саранчи в 2020 году преимущественно будет нарастать. Итальянский прус на большей части России, наоборот, окажется в фазе депрессии за исключением Чечни, Калмыкии, Крыма, Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Астраханской и Оренбургской областей. Еще один часто встречающийся вид — мароккская саранча — также везде, кроме Ростовской области и республики Крым, будет находиться в фазе спада численности.



«Последний крупный очаг размножения мароккской саранчи на территории нашей области был обнаружен в 2018 году. Вредитель мигрировал к нам из Калмыкии, — пояснили специалисты Ростовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр». — Осенью мы провели плановый мониторинг и обнаружили кубышки вредителя на участках общей площадью 2 га».



Действенным решением может стать своевременный мониторинг и обработка инсектицидами в период развития личинок. Хорошие результаты показал препарат от «Щелково Агрохим» - «Имидор, ВРК». Именно он, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», при проведении обработок в 2019 году продемонстрировал лучшую биологическую эффективность — 93%. Препарат активно воздействует на нервную систему вредных насекомых. Гибель наступает в течение нескольких часов после поедания обработанных растений.



Благодаря высокой эффективности «Имидор, ВРК» на протяжении уже нескольких лет входит в число лидеров среди препаратов для проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей. И на 2020 год он был выбран ФГБУ «Россельхозцентр» на случай ликвидации ЧС и рекомендован к применению.



В арсенале «Щелково Агрохим» есть еще один действенный препарат против саранчовых — «Локустин, КС». Главное отличие препарата от предшественников — наличие двух действующих веществ из разных классов химических веществ. Сочетание дифлубензурона и имидаклоприда в препарате «Локустин, КС» обеспечивает двустороннее воздействие — снаружи и изнутри — не оставляя шансов на выживание личинкам, взрослым особям, а также отложенным яйцам саранчи.



В период нашествия саранчи остановить ее практически невозможно. Урожай спасет лишь своевременная обработка, а значит на момент появления первых особей, а это в некоторых регионах России произойдет уже в конце мая, препарат должен быть в каждом хозяйстве.

