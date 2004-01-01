Партнерский материал. Сельхозпроизводители познакомились с технологическими инновациями «Штрубе»

Растениеводство сегодня — это не только высококачественные семена, удобрения и эффективные методы возделывания почвы, но также современные технологии и инновационные решения, позволяющие вывести отрасль на качественно новый уровень. К числу таких новаций эксперты относят, в частности, 4D — компьютерное сканирование (полевое и лабораторное) и технологию активации прорастания. Их применение дает возможность повысить урожайность семян сахарной свеклы в среднем на 30%, добиться равномерной всхожести и созревания корнеплодов. Для достижения этой цели специалисты «Штрубе» постоянно работают над получением новых гибридов сельскохозяйственных культур, обладающих уникальными характеристиками с точки зрения урожайности, накопления сахара и способности противостоять заболеваниям и неблагоприятным внешним условиям.



Но одновременно перед сельхозпроизводителями встает проблема защиты от приобретения подделок — низкокачественной семенной продукции. В этом случае хозяйства не получают ожидаемого результата и несут убытки, что негативно сказывается на эффективности и рентабельности работы в целом. Во избежание подобных ситуаций «Штрубе» предлагает новейшую технологию защиты. Участники «ЮгАгро» познакомились с технологий идентификации и защиты продуктов, созданной в рамках ежегодной экспериментальной деятельности «Штрубе Рус». Помимо штрихкода семена в упаковке «Штрубе» теперь планируется оснащать специальной защищенной RFID-меткой. Это особенно актуально для крупных партий: за одну секунду специальное устройство считывает до 1 тыс. упаковок семян. Технология RFID позволяет достичь того уровня производительности, гибкости и надежности, который не был доступен при использовании только штрих-кода. Кроме того, специалисты «Штрубе» разработали технологию, позволяющую внедрить биочип в само семя. Таким образом, не только повышается контроль качества продукции, но и обеспечивается защита от копирования.



Все упомянутые решения, усиливающие технологическую базу аграрной отрасли, уже сегодня доступны российским аграриям.

