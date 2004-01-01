Партнерский материал. Образовательный центр «ФосАгро» откроется на базе РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Значимость подобных инициатив ранее не раз озвучивалась представителями Минсельхоза России. По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, долгие годы взращиванием кадров для АПК занималось только государство. «Сегодня и бизнес обратил внимание на аграрные ВУЗы и начал участвовать в их жизни, разделив с государством нагрузку в части подготовки кадров, — отметил замминистра. — Есть блестящие примеры такого сотрудничества: от школьных экскурсий до стажировок на крупных предприятиях. Многие компании участвуют в совершенствовании материально-технической базы аграрных ВУЗов. Уверен, что эта тенденция сохранится, и мы будем всячески поддерживать ее».



Сельское хозяйство требует постоянного притока высококвалифицированных специалистов, которые владеют современной техникой, новыми технологиями и методами организации производства. «Компания “ФосАгро” обладает самыми современными знаниями и технологиями. Знаниями, которые сами мы порой не в состоянии предоставить в полном объеме, — отметил врио ректора РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, академик РАН, профессор Владимир Трухачев. — Поэтому мы с готовностью объединяем усилия для подготовки молодых специалистов».





Владимир Трухачев



«ФосАгро» и ведущий аграрный ВУЗ страны планомерно шли к этому сотрудничеству. Так, предварительные договоренности между компанией и Тимирязевской академией были озвучены летом 2019 года на Дне поля в Барыбино, организаторами которого выступали «ФосАгро» и ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова.



В образовательном центре студентов Тимирязевской академии будут знакомить с передовыми агротехнологиями, направленными на повышение эффективности применения минеральных удобрений. Формированием программы обучения занимается агрономическая служба «ФосАгро» при поддержке Кубанского ГАУ (КубГАУ) и ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова с привлечением профессорско-преподавательского состава РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.



Однако новый образовательный центр — это не только учебная программа, но еще и современное оборудование, которым компания «ФосАгро» укомплектует учебные классы, а также опытные делянки на полях Тимирязевской академии для углубленного изучения технологий растениеводства и систем минерального питания растений на основе удобрений «ФосАгро».



«Новый центр в Тимирязевке позволит нам своевременно отбирать наиболее талантливых студентов главного аграрного ВУЗа России, обучать их, знакомить с корпоративной культурой “ФосАгро”, чтобы они затем смогли быстро влиться в нашу команду, — поделился планами заместитель генерального директора по продажам и маркетингу компании «ФосАгро» Сергей Пронин. — В перспективе центр будет не только готовить специалистов для нашей компании, но и заниматься научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед нами потребители минеральных удобрений по всему миру».





Сергей Пронин



В перспективе у студентов, обучающихся в образовательном центре «ФосАгро», появится возможность прохождения практики в одном из передовых агрохолдингов России — компании «АгроГард», которая является партнером «ФосАгро». «Для успешной работы на современных, высокотехнологичных агропредприятиях нужны как минимум хорошие базовые знания, — рассказал генеральный директор «АгроГарда» Павел Царев. — Мы хотим видеть в своих рядах только высококвалифицированных специалистов, а их формированию как раз и способствуют совместные образовательные инициативы университетов и крупнейших отраслевых компаний. Со своей стороны, мы готовы приглашать лучших студентов на практику, давать им стипендии. Если компания получит хорошего специалиста, это окупится сторицей».





Павел Царев



Для «ФосАгро» это далеко не первый опыт подготовки молодых специалистов. Так, с 2013 года компания организовала в регионах присутствия «ФосАгро-классы» — профильные 10-11 классы с углубленным изучением физики, химии, математики и информатики. Изначально этот проект был нацелен на воспитание специалистов в области горного дела. Однако по мере развития компании, когда в «ФосАгро» была организована собственная агрономическая служба, назрела необходимость подготовки квалифицированных кадров в области агрохимии и защиты растений. Первый учебный центр агрономического профиля был открыт осенью 2018 года на базе КубГАУ.



Сейчас КубГАУ совместно с компанией «ФосАгро» проводят исследования эффективности действия удобрений и средств защиты растений, корректировку их доз, сроков и способов внесения с учетом потребностей сельхозкультур и особенностей конкретных почвенно-климатических условий. «Такое сотрудничество значительно расширяет возможности учебного процесса для наших студентов», — заметил проректор КубГАУ по учебной работе Алексей Петух.



О необходимости совместных образовательных программ учебных заведений и бизнеса говорил на дне открытых дверей «ФосАгро» и Алексей Завалин, д. с.-х. н., профессор, академик РАН. «Программы обучения во многих сельскохозяйственных ВУЗах страны устарели. Кроме того, в последние годы мы наблюдаем большое количество научных работ откровенно низкого качества. Устарела и материально-техническая база. Несколько лет назад к нам приезжали иностранные коллеги. Пройдясь по кабинетам, они сказали, что наши учебные классы скорее похожи на музей, — вспоминает он. — А как можно учиться без технического оснащения? К счастью, сейчас активно развивается сотрудничество с крупными компаниями, которые способны привнести передовые технологии в стены учебных заведений».



Работа учебного центра «ФосАгро» в Тимирязевской академии стартует весной 2020 года. Как отметил директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стёркин, после оценки результатов работы центра компания будет готова принять решение о расширении сотрудничества с аграрными ВУЗами России. Интерес для компании представляют в первую очередь регионы прямого присутствия — Юг России, Черноземье, Поволжье и Сибирь.

