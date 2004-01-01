Помимо этого на Госкомиссии на прошлой неделе было принято решение запустить пилотный проект маркировки бутилированной воды — он будет проходить с января по сентябрь. Судя по темпам развития процесса, в скором времени правительство распространит действие системы на новые категории пищевой промышленности, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.



В эксперименте по молочной продукции уже участвует около 200 компаний, прирост за последние недели составил 50%. Компании стремятся подготовиться заранее, чтобы заблаговременно настроить все процессы. Тем не менее, остаются представители отрасли, которые по-прежнему опасаются, что введение обязательной маркировки может стать избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции и двойным обременением для молочных предприятий, заявляя, что для прослеживаемости уже внедряется система электронной ветсертификации «Меркурий». Однако Минсельхоз уверен, что этого не произойдет. Во-первых, «Меркурий» правильнее считать системой документального сопровождения партий, а маркировку — системой прослеживания, так как код присваивается каждому экземпляру продукции и прослеживается до продажи в магазине. Обе системы «ни в коем случае друг другу не противоречат», заявил в интервью «Коммерсанту» глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев.



По его мнению, «Меркурий» и маркировка будут друг друга дополнять. Ведь первая система позволяет контролировать сырье и препятствует появлению на рынке как контрафакта, так и фальсификата. А вторая дает возможность отследить оборот нелегальной готовой продукции, в том числе и в ритейле. «Наша основная задача — исключить возможное дублирование», — заверил Патрушев.



Для того чтобы этого избежать, на этапе поставки сырья будет работать «Меркурий», а от завода до потребителя — «Честный знак», предлагает Минсельхоз. Разработано несколько вариантов интеграции систем с учетом технических возможностей участников молочного рынка. Так, один из них предполагает, что учетная система производителя сама будет связываться с системой маркировки и с «Меркурием». Другой вариант позволит взаимодействовать с системами через личный кабинет производителя. В третьем случае интерфейсом обеих систем может выступать любая из них. Также разработана единая веб-платформа, которая сама станет распределять данные в нужную систему, после того как производители молочной продукции будут заказывать коды Data Martrix через учетную систему предприятия, через интерфейс «Меркурия» или через «Честный знак». «Компании могут выбрать тот вариант интеграции, который им наиболее удобен. Все наши разработки призваны облегчить и удешевить процесс», — говорит представитель оператора системы маркировки.



Систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров с целью снижения доли нелегальной продукции и обеспечения безопасности планируется создать в России к 2024 году. С 1 марта 2019-го в России началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля — обуви, с 1 октября части лекарств. В декабре запущена маркировка духов, фотоаппаратов, автомобильных шин и некоторых предметов одежды и легкой промышленности.

