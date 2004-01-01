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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз впервые проведет I Агрологистическую конференцию GrainLogistics: New epoch
«Российский зерновой союз»
|
Декабрь 2019
Проблема логистики в секторе сельского хозяйства является ключевой для отечественных аграриев, а это значит, что совершенствование транспортно-логистической системы является важным условием повышения конкурентоспособности аграрного сектора, и, что немаловажно, условием повышения эффективности развития агропродовольственного комплекса страны
Фото: «Российский зерновой союз»

4 марта 2020 года в отеле «Hilton Garden Inn Москва Красносельская 4*» Российский зерновой союз впервые проведет I Агрологистическую конференцию GrainLogistics: New epoch. В рамках Конференции предусмотрена широкая дискуссия об основных направлениях логистической системы агропромышленного комплекса, трендах развития рынка, контейнеризации как способа повышения эффективности перевозок, координации деятельности подразделений агропредприятий, а также о разработке логистической стратегии предприятий. Будут затронуты такие темы как финансирование развития логистической структуры, состояние и практики финансирования, системы стратегического планирования развития логистической инфраструктуры. 

Участники обсудят виды перевозок сельскохозяйственной продукции, их достоинства и недостатки, проблемы и преимущества. Не останется без внимания и тема хранения зерна. Также важным и актуальным вопросом является качество зерновой логистики, которая напрямую связана с ее развитием.

К участию в конференции приглашаются представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих железнодорожных холдингов и крупнейших портов, предприятий по переработке и хранению зерна, организаций инфраструктуры и транспортной логистики, а также представители банковского сектора.

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