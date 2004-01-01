Партнерский материал. Новые кормоуборочные комбайны «Ростсельмаш» убирают быстро

Тест короткий, но все же интересный. Машина агрегатировалась с жаткой MH 750 (7,5 м) сплошного среза с безопорным режущим аппаратом. Этот агрегат разработан специально для уборки грубостебельных фонов, работать с ним можно как вдоль, так и поперек рядков. Урожайность кукурузы на корню наблюдалась на уровне 227,9 ц/га. Длина резки составляла 12,5 мм; зазор между вальцами доизмельчителя — 2 мм. За время работы комбайн загрузил четыре КамАЗа в следующем режиме:



5 мин. 10 с. — 13600 кг;

4 мин. 5 с. — 10750 кг;

6 мин. 53 с. — 14650 кг;

6 мин. 35 с. — 14100 кг.



Указано чистое время, потери на развороты не учитывались, числа округлены в большую сторону.



То есть в общей сложности кормоуборочный комбайн RSM F 2650 за 20 мин. 39 с. убрал 2,33 га и загрузил в транспорт 53100 кг силосной массы. При этом было потрачено всего 37 л топлива (0,7 л/т силоса). Расчетная производительность комбайна на данном фоне составляет более 154 т/час.



Пожалуй, с такой скоростью уборки и экономичностью единственной проблемой может стать разве что транспорт — потребуются скрупулезные расчеты количества грузовых машин с учетом величины «плеча». С другой стороны, экономия времени на уборку — это бесценный фактор.



Кормоуборочные комбайны RSM серии F

Серия F кормоуборочных комбайнов «Ростсельмаш» представлена тремя машинами: RSM F 2650 и RSM F 2550 с двигателями ОМ 473LA мощностью 611 и 503 л. с. соответственно и RSM F 2450 с двигателем ОМ 471LA мощностью 448 л. с. Эти моторы экономичнее ранее использовавшихся на 8-10%, кроме того, они более выносливые — выдерживают длительные перегрузки при 1400 об./мин., обеспечивая устойчивость технологического процесса.



Огромный вклад в производительность и экономичность новых комбайнов вносит сама конфигурация машин.



Приводы измельчающего барабана, доизмельчителя и ускорителя массы выполнены напрямую от двигателя.



Форма технологического тракта обеспечивает движение массы по оптимальной траектории с минимальным сопротивлением.



Тяжелый барабан-измельчитель обеспечивает устойчивость технологического процесса при переменных нагрузках.



Система копирования рельефа, зафиксированная непосредственно на питателе с уменьшенным зазором между ним и адаптером, благотворно сказывается на устойчивости работы при переменных нагрузках.









Важно, что высокая производительность сопровождается высоким качеством получаемого продукта, что также достигнуто применением хорошо продуманных инженерно-технических решений.



Соблюден принцип поэтапного роста скорости передвижения массы от адаптера до выгрузки.



Подпрессовка сжатой массы с усилием в 2600 кг формирует плотный и равномерный поток — повышение качества резки.



Длины резки регулируются ступенчато в пределах 4-22 мм.



48 ножей расположены в четыре ряда шевронно — рез выполняется по косой без замятий.



Доизмельчитель слайдерного типа с вальцами, вращающимися с разной скоростью, — полное рушение зерен.



Универсальная система внесения концентрированных и разбавленных консервантов снижает потери силоса в период хранения на 20%.



Ножи на выбор — кукурузные и травяные.



Уделено огромное внимание эргономике, удобству и скорости работы и обслуживания комбайнов. Так, автоматически по команде из кабины выполняются:



установка доизмельчителя и травяной шахты;



заточка ножей, подвод противорежущего бруса;



регулировка зазора днища барабана при износе ножей;



регулировка зазора между вальцами доизмельчителя.



Кроме того, машины оснащены автоматизированной централизованной системой смазки, которая самостоятельно подает СМ в нужном количестве и в нужное время в 33 точки. Все комбайны RSM F комплектуются системой быстрой навески адаптеров (подготовка машины к работе или переезду занимает порядка 5 минут), компрессором с ресивером, противонаездным устройством (защита силосопровода).



На машины устанавливают современные подрессоренные кабины Comfort Cab II с улучшенной шумоизоляцией, климат-контролем с усовершенствованной схемой обдува, холодильником, бортовой информационной системой Adviser III, укомплектованной 10-дюймовым цветным сенсорным экраном, системой дистанционного мониторинга. Опционально комбайны RSM F можно дооснастить приводом моста управляемых колес, системой видеоконтроля зоны выгрузки, прицепным устройством с автоулавливателем, удлинителем силосопровода (для машин F 2450 и F 2550).

