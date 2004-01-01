Партнерский материал. Компания Alltech на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»

Специалисты компании расскажут, как:
Увеличить сохранность, здоровье и продуктивность животных при современном микроэлементном питании c «Биоплекс»®
Поддержать продуктивность животного и не снижать прибыльность бизнеса
Способствовать росту полезных бактерий, формированию естественных защитных механизмов, максимизации роста и эффективности с «Актиген»™
Задействовать функциональный белок «Нупро»™, революционный продукт для поросят, демонстрирующий выдающиеся показатели при исключении из рациона кормов животного происхождения
Включить в рацион мультиэнзимные комплексы «Оллзайм® Вегпро», «Оллзайм™ SSF», разработанных благодаря открытию метода активности ферментов в кормах
Провести экспресс-сервис Alltech для непрерывной защиты от микотоксинов Rapiread™ - шесть микотоксинов в одной пробе в течение одного часа
Рассчитать уровень контаминации кормов и снизить риски заражения микотоксинами c новым «Микосорб® A+»
Вас ждет встреча с представителями компании AVNutriSmart, совместного предприятия Alltech и DLG: производство премиксов, консультационное сопровождение специалистов из Дании, США, Германии на всех этапах сотрудничества!
Адрес проведения выставки: Москва, ВДНХ, павильон 75, стенд А505.
Время работы: 28 и 29 января с 10 до 18 часов; 30 января с 10 до 16 часов.
До встречи на выставке!