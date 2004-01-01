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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Alltech на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»
Alltech
|
Январь 2020
Приглашаем вас посетить наш стенд на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020», где специалисты Alltech по кормлению и здоровью животных готовы к деловым встречам
Фото: Alltech

Специалисты компании расскажут, как:

  • Увеличить сохранность, здоровье и продуктивность животных при современном микроэлементном питании c «Биоплекс»®

  • Поддержать продуктивность животного и не снижать прибыльность бизнеса 

  • Способствовать росту полезных бактерий, формированию естественных защитных механизмов, максимизации роста и эффективности с «Актиген»™

  • Задействовать функциональный белок «Нупро»™, революционный продукт для поросят, демонстрирующий выдающиеся показатели при исключении из рациона кормов животного происхождения

  • Включить в рацион мультиэнзимные комплексы «Оллзайм® Вегпро», «Оллзайм™ SSF», разработанных благодаря открытию метода активности ферментов в кормах 

  • Провести экспресс-сервис Alltech для непрерывной защиты от микотоксинов Rapiread™ - шесть микотоксинов в одной пробе в течение одного часа

  • Рассчитать уровень контаминации кормов и снизить риски заражения микотоксинами c новым «Микосорб® A+»


Вас ждет встреча с представителями компании AVNutriSmart, совместного предприятия Alltech и DLG: производство премиксов, консультационное сопровождение специалистов из Дании, США, Германии на всех этапах сотрудничества!

Адрес проведения выставки: Москва, ВДНХ, павильон 75, стенд А505.
Время работы: 28 и 29 января с 10 до 18 часов; 30 января с 10 до 16 часов.

До встречи на выставке!


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