Партнерский материал. Компания Alltech на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»

Специалисты компании расскажут, как:



Увеличить сохранность, здоровье и продуктивность животных при современном микроэлементном питании c «Биоплекс»®



Поддержать продуктивность животного и не снижать прибыльность бизнеса



Способствовать росту полезных бактерий, формированию естественных защитных механизмов, максимизации роста и эффективности с «Актиген»™



Задействовать функциональный белок «Нупро»™, революционный продукт для поросят, демонстрирующий выдающиеся показатели при исключении из рациона кормов животного происхождения



Включить в рацион мультиэнзимные комплексы «Оллзайм® Вегпро», «Оллзайм™ SSF», разработанных благодаря открытию метода активности ферментов в кормах



Провести экспресс-сервис Alltech для непрерывной защиты от микотоксинов Rapiread™ - шесть микотоксинов в одной пробе в течение одного часа



Рассчитать уровень контаминации кормов и снизить риски заражения микотоксинами c новым «Микосорб® A+»



Вас ждет встреча с представителями компании AVNutriSmart, совместного предприятия Alltech и DLG: производство премиксов, консультационное сопровождение специалистов из Дании, США, Германии на всех этапах сотрудничества!



Адрес проведения выставки: Москва, ВДНХ, павильон 75, стенд А505.

Время работы: 28 и 29 января с 10 до 18 часов; 30 января с 10 до 16 часов.



До встречи на выставке!

