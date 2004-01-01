Партнерский материал. Одним ударом

Замена расходников на почвообрабатывающих орудиях — постоянная необходимость. Периодичность таких операций зависит от условий эксплуатации орудия, но каждый раз требует дополнительного времени и трудозатрат со стороны механизатора. Иными словами — это вынужденный простой, и чем дольше он будет продолжаться, тем сложнее будет вписаться в узкие рамки агросроков, значение которых в контексте осенних почвообработок, особенно возрастает.



«Обычно для того, чтобы сменить долото на лемехе плуга оператор должен раскрутить болтовое соединение, предварительно отчистив его от налипшей земли, — комментирует Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей «Квернеланд Груп СНГ». — Для этого требуется около 7-10 минут. Примерно столько же он затрачивает на смену одного рабочего органа на культиваторе. В целом на орудие (например, восьмикорпусной плуг или культиватор с четырьмя рядами стоек) это выливается в 1-1,5 часа простоя техники и нервного напряжения механизатора. А если крепление деформировано, то трудозатраты увеличиваются еще больше».



С системой Knock-on от Kverneland оператору понадобится 10 секунд и пара ударов молотком для замены изношенного расходника или смены рабочего органа. Таким образом, в целом около 10 минут на орудие, что позволяет экономить до 90% рабочего времени и трудозатрат.



Аналогов системы Knock-on на рынке нет, и тем не менее, она крайне проста. По сути — это уникальный и универсальный замок, который при помощи двух болтов крепится на лемех плуга или стойку культиватора.



В его пазы одним точным ударом зубила или специального молотка устанавливается расходник — долото плуга или сменный рабочий орган культиватора (стрельчатая лапа или долотья 80/150/250/320 мм).



И также одним ударом из пазов выбивается изношенная деталь. Что дает возможность все операции по смене рабочих органов производить прямо в поле буквально за секунды.



«Удобно, что систему Knock-on можно использовать на почвообработке до максимального износа, — отмечает Иван Бакунин. — На плугах срок службы креплений составляет 1:3, то есть за время работы одного основания изнашиваются три долота и более, в зависимости от эксплуатационных условий. Это ощутимая экономия средств, особенно если в хозяйстве большой парк техники Kverneland».



Иными словами, запасные части системы Knock-on можно использовать до 75% износа, что сопоставимо со сроком жизни обычных оборотных долот с болтовым креплением, которые, к слову, можно эксплуатировать только до 60% изношенности. При этом разница в цене между обычными двусторонними долотьями и специальными для системы Knock-on составляет всего несколько евроцентов.



Кроме того, проведенные ассоциацией DLG тесты (Focus test N° 6029F) на культиваторе Kverneland CLC pro Classic доказали, что при контакте с почвой сопротивление рабочих органов системы Knock-on гораздо ниже, чем у обычных. А благодаря особенностям конструкции Knock-on-долотья обеспечивают хорошее погружение в грунт и постоянную рабочую глубину орудия.



«Такие свойства открывают хорошие возможности для экономии горючего. Более того, Knock-on-долото на технике ходит на 30% дольше обычных двусторонних, что обусловлено особой закалкой стали, повышающей ее устойчивость», — обращает внимание Иван Бакунин.



В связи с этим в «Квернеланд Груп СНГ» рекомендуют обратить внимание на данную систему хозяйствам, где имеется много пересушенных твердых почв. Именно на таких землях свойства системы Knock-on раскрываются особенно результативно.



Система Knock-on уже прошла испытания в Ярославской, Пензенской, Тамбовской, Оренбургской областях, а также в Черноземье и других регионах России, где подтвердились ее долговечность, универсальность и экономическая эффективность.

