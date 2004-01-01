Партнерский материал. Приглашаем в бизнес-тур «Генетические ресурсы АО «Московское» по племенной работе»

Участникам тура расскажут об истории создания и развития предприятия, ареале и масштабах его деятельности, покажут подразделения, лаборатории предприятия, познакомят с работой селекционного-репродуктивного центра «Мосплемэлита».



Кроме того, экскурсантам будут показаны выдающиеся быки-производители, а также наглядно продемонстрированы особенности организации проверки и оценки быков по качеству потомства в условия Московского региона и то, как эти мероприятия сказались на качестве подмосковного скота.



Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.



Организаторы бизнес-тура: АО «Московское» по племенной работе», АО «ВДНХ».



Время проведения: 6 февраля, 10.00-15.00 (включая время поездки).



Место проведения: Московская обл., Ногинск, станция «Захарово».



Регистрация участников: Любовь Анатольевна Качалова, +7 495 981 92 51, lkachalova@vdnh.ru.

