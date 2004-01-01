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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Приглашаем в бизнес-тур «Генетические ресурсы АО «Московское» по племенной работе»
«Агрофарм-2020»
|
Январь 2020
6 февраля «АГРОФАРМ-2020» организует для специалистов животноводческой отрасли выездной бизнес-тур в АО «Московское» по племенной работе» - ведущее российское предприятие в области генетики крупного рогатого скота, это крупнейший в стране производитель и поставщик семени быков-производителей молочной породы
Фото: «Агрофарм-2020»

Участникам тура расскажут об истории создания и развития предприятия, ареале и масштабах его деятельности, покажут подразделения, лаборатории предприятия, познакомят с работой селекционного-репродуктивного центра «Мосплемэлита».

Кроме того, экскурсантам будут показаны выдающиеся быки-производители, а также наглядно продемонстрированы особенности организации проверки и оценки быков по качеству потомства в условия Московского региона и то, как эти мероприятия сказались на качестве подмосковного скота.

Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Организаторы бизнес-тура: АО «Московское» по племенной работе», АО «ВДНХ».

Время проведения: 6 февраля, 10.00-15.00 (включая время поездки).

Место проведения: Московская обл., Ногинск, станция «Захарово».

Регистрация участников: Любовь Анатольевна Качалова, +7 495 981 92 51, lkachalova@vdnh.ru.


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