Партнерский материал. ЦРПТ протестировал все типы упаковок в молочной отрасли

Эксперимент по маркировке начался в июле 2019 года и продлится до конца февраля 2020-го. «Эксперимент проводится в отношении «молочки», изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую тару. Причем на продукцию, которая фасуется непосредственно при продаже, маркировка не распространяется, если эта продукция не была упакована на предыдущих этапах», — говорит замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.



Участие в пилоте для компаний является бесплатным, коды выдаются безвозмездно. Они создаются в режиме реального времени, их можно заказывать партиями согласно объемам продукции, планируемым к маркировке. По состоянию на конец прошлого года участниками пилотного проекта по маркировке готовой молочной продукции стали 185 компаний, а в середине января их количество выросло до 325, уточнили в Центре.



По словам Реваза Юсупова, эксперимент показал, что для каждого предприятия нужно индивидуально подбирать оптимальное технологическое решение. Нельзя утверждать, что тот или иной способ одинаково хорошо подходит всем.



В зависимости от выбранного решения будет варьироваться и объем затрат. Так, для крупных и средних производителей при печати кода маркировки в типографии, потребуется только установка «технического зрения» на линии. В данном случае инвестиции составят порядка 100 тыс. руб. «Затраты в пересчете на маркировку одной единицы продукции при выборе данного решения получаются меньше одной копейки (около 0,1 коп.)!, — акцентирует внимание представитель ЦРПТ. — Если же компания решит оборудовать производственную линию и наносить код прямо в процессе производства, то в этом случае вложения в пересчете на маркировку оцениваются примерно в 4 коп./ед. продукции. Для малых предприятий комплект оборудования, который состоит из термотрансферного принтера этикеток и ручного сканера, обойдется в 15-25 тыс. руб.».

