Партнерский материал. Бык лимузин, австралийские козы и владимирский тяжеловоз: главные премьеры выставки «АГРОФАРМ-2020» на ВДНХ

Экспозиция «АГРОФАРМ-2020» представит лучшие образцы продукции российских и зарубежных производителей и поставщиков оборудования и технологий. На стендах российских участников состоится демонстрация достижений российского АПК по итогам реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Посетители выставки смогут ознакомиться с современными решениями в сфере отечественного животноводства, оценить лучшие практики и мировой опыт по самым разным направлениям отрасли: генетика и селекция, корма и ветеринарные препараты, биотехнологии и инновационные разработки.



Так, на стенде компании «Евро Слатс» можно будет детально ознакомиться с технологией строительства коровников ЛЕГО, основанной на сборных бетонных элементах и деревянных фермах. На выставке будут представлены сборные строительные элементы для животноводческих комплексов — бетонно-щелевые полы для КРС, плиты в навозный проход, кормовые столы, деревянные фермы и другая продукция.



Краснокамский ремонтно-механический завод, хорошо известный отечественным агрохолдингам, продемонстрирует сельскохозяйственные машины, применяемые при заготовке кормов по технологии «Сенаж в линию», которая позволяет заготовить качественный корм даже при неблагоприятной погоде — дождливом лете или засухе.



Французская компания Fournier, которую отлично знают профессионалы-животноводы во многих странах мира, привезет на выставку системы питания для животных — поилки и кормушки. Современное оборудование для свиноферм, производимое под брендом Fournier, влияет на улучшение конверсии кормов при откорме свиней и позволяет сэкономить много труда благодаря функциональности ее использования.



Новейшие разработки представит ГК «Отрада» - компания, которая входит в тройку лидеров в области производства племенных свиней в России, и занимается полным цикл производства — от выращивания и переработки зерна до селекции племенных животных.



Племенные животные и племенной материал всегда занимают одно из центральных мест в экспозиции выставки. В этом году на «АГРОФАРМ» привезут 97 голов племенных животных от ведущих племенных предприятий из разных регионов России. Компания Rusangora покажет кроликов таких пород, как немецкая ангора, новозеландский красный, советская шиншилла, цветной карлик, карликовый баран и других. Из Московской области приедет птица — загорские белогрудые цесарки, маньчжурские золотистые перепела, загорские лососевые и китайские шелковые, адлерские серебристые и московские черные куры, которых привезет ООО «Генофонд». Крупный рогатый скот будет представлен коровами голштино-фризской породы от ООО «Лесные Поляны» из Подмосковья, а из Калининградской области приедут бык абердин-ангус, бык шароле и бык лимузин — их представит ООО «Молочная Фабрика».



Традиционно большим интересом гостей выставки пользуется выводной демонстрационный круг для животных, который ежегодно устанавливают в 75-м павильоне ВДНХ специально для выставки «АГРОФАРМ». Этот год не станет исключением: в течение всех трех дней выставки в зоне «Ринг АГРОФАРМ» (зал А) будут проходить как традиционные мероприятия, так и принципиально новые события — мастер-классы по обработке копыт крупного рогатого скота, прядению кроличьей шерсти, УЗИ-диагностике мелкого рогатого скота. В число ярких, зрелищных мероприятий войдут показательные стрижки кроликов, брейн-ринги и, конечно же, демонстрации племенных животных.



Одной из главных премьер выставки «АГРОФАРМ-2020» станет первая в России презентация коз молочного и мясного направления продуктивности австралийской селекции, которая пройдет на «Ринге АГРОФАРМ» 5 февраля. Бонитировку коз австралийской селекции на ринге проведет Сигер Сьюзен Лоррейн — судья высшей категории (международного класса) Австралийской коллегии судей (DGSA). Австралийская ассоциация молочного козоводства посетит Россию по приглашению организаторов мероприятия, в качестве которых выступают СПК «Межрегиональный центр племенного животноводства» совместно с ВДНХ. Это будет первый в истории визит представителей австралийской ассоциации в Российскую Федерации.



В этом году на выставке впервые будут представлены лошади — выбор организаторов пал на представителей владимирской породы. Дебютантами выводного демонстрационного круга станут знаменитые владимирские тяжеловозы Ласка и Газолин из государственной заводской конюшни имени В. И. Фомина Владимирской области. Владимирский тяжеловоз — это молодая, но известная порода, выведенная путем скрещивания местных беспородных конематок с английскими Шайрами и Клайдесдалями. Ее основные отличия были определены в 1949 году: белая проточина на лбу, белые «носочки» и мохнатая грива. Сейчас владимирский тяжеловоз — крупная красивая лошадь, с отменными внешними признаками и замечательными разнообразными окрасами. Особое качество владимирских «богатырей», которым гордятся хранители уникальной породы, — способность доставить груз не только шагом, но и рысью.



5 и 6 февраля в зоне «Ринг АГРОФАРМ» состоятся презентации МРС мясной породы шароле, которые станут дополнением к серьезному разговору в рамках Международной практической конференции «Селекционные и технологические аспекты развития эффективного овцеводства и козоводства». На конференции с докладом выступит секретарь по породам Британского общества овец шароле Кэролл Барбер. Она расскажет о мясном овцеводстве Англии, представит анализ основных пород, даст оценку их эффективности, подробно расскажет об особенностях овец породы шароле.



6 февраля для специалистов животноводческой отрасли будет организован выездной бизнес-тур в АО «Московское» по племенной работе» - ведущее российское предприятие в области генетики крупного рогатого скота, крупнейший в стране производитель и поставщик семени быков-производителей молочной породы. Принять участие в туре можно будет по предварительной регистрации . На экскурсии расскажут об истории создания и развития предприятия, покажут подразделения, лаборатории, выдающихся быков-производителей; познакомят с работой селекционного-репродуктивного центра «Мосплемэлита», наглядно продемонстрируют особенности организации проверки и оценки быков по качеству потомства в условиях Московского региона и то, как эти мероприятия сказались на качестве подмосковного скота.



Впервые на «АГРОФАРМ» будут организованы бизнес-миссии для фермеров — ожидается прибытие на выставку официальных делегаций из разных регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Цель бизнес-миссий — получение прикладных знаний для развития бизнеса, изучение новых предложений на отраслевом рынке. Одной из важнейших задач бизнес-миссий является информирования малого и среднего бизнеса об использовании всех форм поддержки АПК, в том числе по программе «Агростартап».



Как зарабатывать деньги на земле, расскажут 5 февраля на семинаре «Экономическая эффективность и устойчивость вашего хозяйства при комплексном подходе освоения земли», который проведет Роман Мацаберидзе — сертифицированный Зеппом Хольцером специалист по пермакультуре, пчеловод с десятилетним стажем, автор проекта «Ленивая пасека», создатель Школы природного предпринимательства. На семинаре будет подробно показан весь путь начинающего предпринимателя. Посетители семинара узнают все о создании за короткий срок водоемов и их зарыбливании, выращивании раков, осетровых и других ценных пород рыб; о закладке виноградника; об установке и самостоятельном запуске на своей земле «Ленивой пасеки».



В рамках деловой программы выставки также состоятся презентации инновационных технологий в сфере животноводства, практических решений и успешных кейсов участников выставки, конкурсная программа, по итогам которой будут отмечены лучшие разработки в сфере животноводства. Полный список мероприятий деловой программы выставки доступен на сайте «АГРОФАРМ-2020».



«ВДНХ — это традиционное место проведения сельскохозяйственных выставок России, которое заслуженно пользуется большим вниманием со стороны всего профессионального отраслевого сообщества нашей страны, — говорит первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Артур Антонян. — Исторически сложилось так, что ВДНХ стала важнейшей отечественной площадкой, где при активной государственной поддержке проходят уникальные демонстрации достижений сельскохозяйственной отрасли. «АГРОФАРМ» занимает среди них достойное место и является одной из важнейших выставок для российского сельского хозяйства».



Эти слова подтверждаются серьезной государственной поддержкой, которую оказали выставке «АГРОФАРМ-2020» Министерство сельского хозяйства РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Московская Торгово-промышленная палата, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), ВНИИ экономики сельского хозяйства (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева.



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Время проведения: 4-6 февраля 2020 г.



Место проведения: ВДНХ, 75-й павильон.



Адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119.



Официальный сайт: agrofarm. vdnh.ru.

