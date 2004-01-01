Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» представил инновационную разработку для молочных ферм

«Мустанг» - постоянный участник «Зерно-Комбикорма-Ветеринария». Ежегодно независимое жюри выставки награждает компании, предлагающие новейшие технологии в сфере производства кормов. В этом году новый проект «Мустанга» - система Искусственного Интеллекта для молочных ферм получила награду в конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности».



Тестирование программы началось в 2018 году, за это время она получила широкий положительный отклик от клиентов. Результаты внедрения ИИ в молочных хозяйствах показали, что предприятия, использующие программу, смогли увеличить среднесуточный надой на 1 корову (+2,05 кг) и валовый годовой надой на 1 корову (+713 кг). Существенно удалось сократить и расходы хозяйств: по данным клиента «Мустанг Технологии Кормления», экономия составила до 500 тыс. руб. ежемесячно.



Система ИИ — это инструмент для мониторинга процесса производства молока на ферме. Она контролирует ключевые показатели, объединяет все установленные в хозяйстве программы, адаптирует данные в удобные таблицы и графики и мгновенно информирует ответственных сотрудников о любых проблемах.



«На наш взгляд, в 2020 году тренд на внедрение цифровых решений в сельское хозяйство будет продолжать развиваться, и конкурентные преимущества наряду с улучшением показателей получат те предприятия, которые вовремя отреагируют на вызовы времени и будут использовать самые современные разработки», — говорит генеральный директор «Мустанг Технологии Кормления» Светлана Алябьева.



Помимо презентации системы ИИ, «Мустанг» принял участие в деловой программе выставки. Технический эксперт по свиноводству и птицеводству Ольга Кудинова выступила с докладом «Кормление высокопродуктивных свиноматок», в котором рассказала о правилах составления эффективных рационов для свиноматок с высоким индексом опороса.

