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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Мустанг Технологии Кормления» представил инновационную разработку для молочных ферм
«Мустанг Технологии Кормления»
|
Январь 2020
На ведущей сельскохозяйственной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» российский производитель кормов и кормовых добавок «Мустанг Технологии Кормления» представил свой проект — систему Искусственного Интеллекта для молочных ферм, ставшую лауреатом конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности»
Фото: «Мустанг Технологии Кормления»

«Мустанг» - постоянный участник «Зерно-Комбикорма-Ветеринария». Ежегодно независимое жюри выставки награждает компании, предлагающие новейшие технологии в сфере производства кормов. В этом году новый проект «Мустанга» - система Искусственного Интеллекта для молочных ферм получила награду в конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности». 

Тестирование программы началось в 2018 году, за это время она получила широкий положительный отклик от клиентов. Результаты внедрения ИИ в молочных хозяйствах показали, что предприятия, использующие программу, смогли увеличить среднесуточный надой на 1 корову (+2,05 кг) и валовый годовой надой на 1 корову (+713 кг). Существенно удалось сократить и расходы хозяйств: по данным клиента «Мустанг Технологии Кормления», экономия составила до 500 тыс. руб. ежемесячно.

Система ИИ — это инструмент для мониторинга процесса производства молока на ферме. Она контролирует ключевые показатели, объединяет все установленные в хозяйстве программы, адаптирует данные в удобные таблицы и графики и мгновенно информирует ответственных сотрудников о любых проблемах.

«На наш взгляд, в 2020 году тренд на внедрение цифровых решений в сельское хозяйство будет продолжать развиваться, и конкурентные преимущества наряду с улучшением показателей получат те предприятия, которые вовремя отреагируют на вызовы времени и будут использовать самые современные разработки», — говорит генеральный директор «Мустанг Технологии Кормления» Светлана Алябьева. 

Помимо презентации системы ИИ, «Мустанг» принял участие в деловой программе выставки. Технический эксперт по свиноводству и птицеводству Ольга Кудинова выступила с докладом «Кормление высокопродуктивных свиноматок», в котором рассказала о правилах составления эффективных рационов для свиноматок с высоким индексом опороса.

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