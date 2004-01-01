Партнерский материал. CLAAS ввел в эксплуатацию склад нового типа: больше запчастей и быстрее сортировка

Спустя два года после начала работ по планированию и строительству новый склад введен в эксплуатацию. Его площадь теперь составляет 11,7 тыс. кв. м, высота — 30 м. В здании размещена полностью автоматизированная высотная система стеллажей, способная вместить около 58 тыс. паллет.



На уже работающем складе используется новая конвейерная технология — электрифицированный подвесной транспортер. Паллеты и ящики перемещаются с помощью девяти автоматизированных механизмов. Транспортер доставляет паллеты на четыре рабочие станции, с которых за час может быть отсортировано до 320 деталей. Это в два раза превышает мощность более ранних систем.



«Мы расширили площадь склада в связи с тем, что растет ассортимент нашей продукции, а следовательно — и количество запасных частей, — поясняет руководитель отдела логистики концерна CLAAS Дитмар Дюзинг. — Это инвестиция в рост всей группы компаний CLAAS. Расширение не только создаст дополнительные складские объемы, но и позволит нам комплексно изменить процессы складирования. Все эти действия направлены на удовлетворение требований наших клиентов к службе поставки запчастей».







Как сообщалось ранее, новый проект позволит к 2029 году в полтора-два раза увеличить количество комплектующих и запасных частей, расширить их ассортимент, а также оптимизировать процессы обработки заказов, поступающих из других стран. Для российских потребителей это означает расширение возможностей и ускорение процесса прямой доставки запчастей и комплектующих из Германии.



Компания CLAAS в Логистическом центре в городе Хамм совместно с партнером по логистике Stute Logistics (AG & Co.) KG имеет в штате около 500 сотрудников. Размер инвестиций в новый высотный склад составил более 20 млн евро.

