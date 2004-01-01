Партнерский материал «МЕГАМИКС» принял друзей и партнеров на Международной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»

Традиционно — с одним из самых больших и заметных стендов, на котором представлены последние результаты инновационных разработок в сфере кормления. Все дни выставки стенд выступал площадкой для переговоров, встреч партнеров и обсуждения актуальных вопросов животноводства и кормления: встречи с руководством и специалистами «МЕГАМИКС» расписаны на несколько дней вперед.



В 2020 году выставка прошла в юбилейный 25-й раз. В течение трех дней здесь собрались специалисты АПК со всего мира для обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли. В выставке приняли участие 456 компаний из 24 стран и 39 регионов России.



Все три выставочных дня у посетителей стенда «МЕГАМИКС» была уникальная возможность бесплатно проанализировать образцы сырья и комбикорма с помощью точного современного метода — NIR «Кормовая сеть». Его уникальность заключается в том, что каждый тип сырья имеет свой уникальный спектр, так называемый ID, который меняется в зависимости от типа почвы, погодных условий, времени сбора урожая и т. д. Исследование методом NIR не требует значительных организационных затрат и высокой квалификации персонала. Для анализа требуется NIR — анализатор с установленными калибровочными уравнениями, а также мельница для качественного размола исследуемого образца.

Также на выставке был официально представлен новый продукт компании «МЕГАМИКС» - ИННОВИТ Е60. ИННОВИТ Е60 — инновационный препарат витамина Е с долей активного вещества 60%. Ни один другой препарат витамина Е в России и мире не имеет подобной концентрации.



В третий день выставки традиционно прошла церемония награждения. В этом году «МЕГАМИКС» принял участие в международном конкурсе «Инновации в комбикормовой промышленности» с новым продуктом — гепатопротектором «МЕГАЛИВ К». Это инновационная добавка для коров, обеспечивающая сохранность печени животных. За данную разработку компания была награждена дипломом 1-ой степени, золотой медалью и кубком!



Компания «МЕГАМИКС» выражает благодарность всем партнерам и посетителям стенда за продуктивную работу, визиты!

Ждем вас на выставке через год!