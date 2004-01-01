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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК ВИК вошла в топ-5 рейтинга «ТехУспех — 2019»
ГК ВИК
|
Февраль 2020
ГК ВИК вошла в Топ-5 VIII ежегодного Национального рейтинга российских высокотехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех — 2019» в категории «Крупные компании». Таким образом, группа компаний подтвердила свой высокий статус лидера отечественного рынка ветеринарной фармацевтики
Фото: ГК ВИК

Группа компаний ВИК в третий раз с неизменным успехом приняла участие в рейтинге «ТехУспех», реализуемом Российской венчурной компанией (РВК) с 2012 года. В 2019 году на экспертном совете было рассмотрено 163 компании. В рейтинг вошли 110 компаний, совокупная выручка которых достигла 220 млрд руб. Особенностью рейтинга 2019 года стала фокусировка на выявлении быстроразвивающихся, перспективных в контексте новых рынков технологичных компаний, обладающих мощным потенциалом лидерства как в России, так и за рубежом. 

Для ранжирования каждой подкатегории участников (крупные, средние, малые компании) в рамках основного рейтинга были использованы три критерия: темп роста выручки за последние пять лет, уровень инновационности и экспортный потенциал. ГК ВИК заняла по темпам роста шестое место, по инновационности — десятое и по экспорту — пятое, оказавшись в совокупности на второй лидирующей позиции.

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