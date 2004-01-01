Группа компаний ВИК в третий раз с неизменным успехом приняла участие в рейтинге «ТехУспех», реализуемом Российской венчурной компанией (РВК) с 2012 года. В 2019 году на экспертном совете было рассмотрено 163 компании. В рейтинг вошли 110 компаний, совокупная выручка которых достигла 220 млрд руб. Особенностью рейтинга 2019 года стала фокусировка на выявлении быстроразвивающихся, перспективных в контексте новых рынков технологичных компаний, обладающих мощным потенциалом лидерства как в России, так и за рубежом.



Для ранжирования каждой подкатегории участников (крупные, средние, малые компании) в рамках основного рейтинга были использованы три критерия: темп роста выручки за последние пять лет, уровень инновационности и экспортный потенциал. ГК ВИК заняла по темпам роста шестое место, по инновационности — десятое и по экспорту — пятое, оказавшись в совокупности на второй лидирующей позиции.

