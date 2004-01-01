Партнерский материал. Развитие дилерской сети CLAAS: от новых центров обслуживания клиентов до полевых полигонов

Развитие дилерской сети — один из ключевых приоритетов компании CLAAS, поскольку эффективная эксплуатация сельскохозяйственной техники подразумевает своевременную коммуникацию между клиентами и сервисной службой. Чем ближе дилерский центр к хозяйству, тем быстрее его специалисты приезжают на место в случае необходимости. Чем лучше центр оснащен, тем больше возможностей появляется для сервиса, обучения и повышения квалификации инженерно-технического персонала. Уже весной 2020 года новый дилерский центр заработает в Казани. Чуть позже откроются сервисные точки комплексного обслуживания и обучения клиентов в Пензенской и Омской областях. На разных стадиях реализации находится строительство еще шести дилерских центров: в Липецкой, Московской, Новосибирской, Тамбовской областях, в Приморском и Ставропольском краях.



Одновременно с этим деятельность 19 компаний-партнеров адаптируется под специфику российского рынка: развиваются возможности послепродажного обслуживания, увеличивается ассортимент запчастей на региональных складах. Актуальным становится наличие у дилеров собственных площадок для наглядной демонстрации преимуществ машин CLAAS. Так, дилерские центры в Татарстане уже начали использовать близлежащие свободные поля для показа рабочих возможностей техники. Аналогичные планы в этом году реализуют партнеры CLAAS в Воронежской, Липецкой, Московской и Тамбовской областях.







За последние два года существенно повысилась укомплектованность дилерских центров CLAAS демонстрационными машинами, а ремонтных мастерских — оборудованием.



Для удобства клиентов активно развивается новейшая функция дистанционной технической поддержки REMOTE SERVICE. Она позволяет заблаговременно выявлять уязвимые места в работе машин, заранее согласовывать сроки ремонта или устранять неполадки непосредственно в поле при дистанционной консультационной поддержке сервисных инженеров дилера.



В преддверие нового сезона региональные склады полностью обеспечены запасными частями и комплектующими. На них хранится до 25% всего ассортимента позиций. Вся номенклатура деталей и расходных материалов, подлежащих хранению на складах CLAAS, увеличивается, в среднем, на 6% в год. Сейчас это уже 27,5 тыс. позиций. Благодаря оптимизации логистики сократились сроки авиадоставки комплектующих со складов в Европе: до большинства регионов России заказанные детали доходят не более чем за 2-2,5 дня.







«Развивая свою дилерскую сеть в России, мы очень внимательно отслеживаем потребности наших клиентов и стремимся сделать все возможное, чтобы для каждого из них региональный дилерский центр становился важным ресурсом роста производственной эффективности. Здесь они не просто приобретают современную технику, осуществляют ее техническое обслуживание, но и во все большей степени получают знания о самых передовых технологиях в сельском хозяйстве, обучаются высокопродуктивным методам эксплуатации машин CLAAS, в том числе, в режиме наглядных демонстрационных работ в поле», — отмечает директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

