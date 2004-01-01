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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз запускает справочный ресурс по продаже предприятий
Российский зерновой союз
|
Февраль 2020
Российский зерновой союз по просьбам своих членов, которые неоднократно обращаются с предложением оказать содействие как в приобретении, так и продаже предприятий по производству хлебопродуктов или элеваторов запускает ресурс, на котором каждый желающий может разместить информацию по продаваемым производственным предприятиям
Фото: Pixabay

Целью запуска электронного ресурса с выставляемыми на продажу производственными активами является достижение на отраслевом рынке прозрачности и доверия, ведь не секрет, что сегодня  продавец  регулярно завышает стоимость реализуемого предприятия, а покупатель в отсутствии представления об аналогичных сделках купли-продажи, наоборот, пытается занизить эту стоимость. 

РЗС, зная об этой проблеме, несколько лет вплотную занимался мониторингом рынка реализуемых предприятий хлебопродуктов/элеваторов в Российской Федерации.   Путем создания единых и понятных механизмом оценки стоимости предприятий на основе аналогичных сделок по регионам страны удастся обеспечить транспарентность на рынке продаж предприятий хлебопродуктов/элеваторов. 

Информация размещена на сайте РЗС, справа страница ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, двигаясь по ней вниз находите «Продаваемые предприятия по хранению и переработке зерна. Макаронные фабрики. Хлебозаводы» заходите, и перед вами с разбивкой по федеральным округам и регионам -35  предприятий, которые продаются по всей стране, это элеваторы, КХП, макаронные фабрики, хлебозаводы и мелькомбинаты. 

Информация регулярно обновляется, по мере поступления данных по реализуемым предприятиям из региональных министерств и департаментов сельского хозяйства, а также залоговых активов от банков и агентства по страхованию вкладов.

Размещение такой информации бесплатно.

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