Партнерский материал. Российский зерновой союз запускает справочный ресурс по продаже предприятий

Целью запуска электронного ресурса с выставляемыми на продажу производственными активами является достижение на отраслевом рынке прозрачности и доверия, ведь не секрет, что сегодня продавец регулярно завышает стоимость реализуемого предприятия, а покупатель в отсутствии представления об аналогичных сделках купли-продажи, наоборот, пытается занизить эту стоимость.



РЗС, зная об этой проблеме, несколько лет вплотную занимался мониторингом рынка реализуемых предприятий хлебопродуктов/элеваторов в Российской Федерации. Путем создания единых и понятных механизмом оценки стоимости предприятий на основе аналогичных сделок по регионам страны удастся обеспечить транспарентность на рынке продаж предприятий хлебопродуктов/элеваторов.



Информация размещена на сайте РЗС, справа страница ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, двигаясь по ней вниз находите «Продаваемые предприятия по хранению и переработке зерна. Макаронные фабрики. Хлебозаводы» заходите, и перед вами с разбивкой по федеральным округам и регионам -35 предприятий, которые продаются по всей стране, это элеваторы, КХП, макаронные фабрики, хлебозаводы и мелькомбинаты.



Информация регулярно обновляется, по мере поступления данных по реализуемым предприятиям из региональных министерств и департаментов сельского хозяйства, а также залоговых активов от банков и агентства по страхованию вкладов.



Размещение такой информации бесплатно.

