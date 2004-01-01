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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ONE: Конференция идей Alltech для поиска возможностей в глобальной цепи поставки продуктов питания
Alltech
|
Февраль 2020
На сельскохозяйственную отрасль возложена огромная ответственность — производить достаточное количество безопасной, полезной пищи для всех, и при этом заботиться о животных, сохранять для будущих поколений воздух, воду и землю
Фото: Alltech

Возможность изучить инновационные подходы к решению проблем, возникающих в глобальной цепи поставки продуктов питания, представится на ONE: конференции идей Alltech (ONE), которая состоится 17-19 мая 2020 года в Лексингтоне, Кентукки. Это будет 36-ая ежегодная конференция, на которую Alltech соберет экспертов в областях сельского хозяйства, бизнеса, здорового образа жизни, а также в отраслях пивоварения и винокурения. 

«Наука, технология и человеческая изобретательность сойдутся вместе на ONE, — отметил доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Вынесенные на обсуждение вопросы отражают необыкновенную возможность для нашей отрасли использовать новые идеи для производства достаточного количества безопасной полезной пищи и сохранения планеты».

Чтобы раскрыть безграничные возможности новых идей к участию в ONE приглашаются специалисты из различных отраслей. К обсуждению на ONE запланировано более 40 тем*, в том числе:    

Аквакультура

  • Имеет ли смысл выходить из зоны комфорта при разведении креветок? 

  • Оптимизация продуктивности и прибыльности при помощи динамического продовольственного маркетинга

  • Обеспечение устойчивости с точки зрения производителя кормов 

Мясное скотоводство 

  • Анализ воздействия: изучение влияния мясного скотоводства на окружающую среду 

  • Важнейшая роль скотоводства в противодействии изменению климата и опустыниванию 

  • Дайте скотоводству шанс: перспективы сельскохозяйственного рынка 

Растениеводство

  • Мир под нашими ногами: что на самом деле происходит в почве 

  • Как фермеры улучшают здоровье людей при помощи функциональных продуктов питания 

  • На страже: использование полезных веществ для повышения устойчивости растений 

Молочное скотоводство

  • Благополучие стада: самое важное для животных, производителей и потребителей

  • Нет антибиотиков — нет проблем; опыт фермы Роузи-Лэйн

  • Как технология управления стадом может минимизировать хромоту 

Свиноводство

  • Большая проблема: АЧС и мировой рынок белка 

  • Влияние органических минералов и теплового стресса на здоровье 

  • Какие тренды в области технологий трансформируют свиноводство?

Птицеводство

  • Приоритет безопасности корма в птицеводстве 

  • Превзойти конкурентов: как развивать ваш бизнес 

  • В мире грамотных потребителей благополучие птицеводческой отрасли на первом месте

Бизнес

  • Сила мысли: значение психологической стойкости 

  • Четыре привычки людей, переводящих бизнес на цифровые технологии 

  • Следующий уровень лидерства: улучшение работы разновозрастного коллектива

Пивоварение и винокурение 

  • Устойчивое пивоварение: может ли крафтовое пиво стать экологичным?

  • Насыщение рынка: достигнет ли крафтовое пиво своего предела?

  • Повальное увлечение баночными коктейлями 

Будущее продовольствия

  • Концепция меняется: фермерство как способ обратить изменение климата 

  • Протеин не из мяса: устойчивая альтернатива или чрезмерно переработанная панацея? 

  • А если фермерам платить за борьбу с изменением климата? 

Здоровье и благополучие

  • Информация к размышлению: изменит ли нейрогастрономия мир? 

  • Реакция кишечника: пробиотики и пребиотики 

  • Правда о том, как способы ведения сельского хозяйства влияют на здоровье человека 

Домашние животные

  • Сбалансированный микробиом: ключ к здоровью и долголетию вашего питомца 

  • Породистые щенки: какие тенденции доминируют в премиальном сегменте рынка кормов для домашних животных?

  • Ферменты: инновация или загадка? 

Лошади

  • Взгляд на будущее конного спорта с точки зрения специалиста по племенной делу 

  • Здоровый толстый кишечник — здоровые лошади; управление микробиомом лошадей при помощи кормления 

  • Быстрый путь к успеху: тренировка лошадей для победы

*Темы могут измениться. 

Более 3 тыс. человек из 70 стран мира ежегодно посещают конференцию Alltech. Основные спикеры будут объявлены в ближайшее время. Программа в этом году будет такой же динамичной, как и в предшествующие годы. Ранее основными спикерами на ONE были Беар Гриллс, Колин Пауэлл, Стив Возняк и Бет Комсток.  

ONE — это не только первоклассные презентации, участникам также будут предложены экскурсии и возможность общения с коллегами со всего мира. Во время многонационального праздничного вечера «Ночь в Кентукки» представится возможность познакомиться с кухней и развлечениями из различных уголков мира, а также убедиться в достоинствах этого штата США, символом которого является мятлик, ценное сенокосное и пастбищное растение. Действо будет происходить в знаменитом конном парке Кентукки. 

Следите за новостями на ONE on Facebook и участвуйте в обсуждении в Твиттере #ONEbigidea.

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