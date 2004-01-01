Партнерский материал. ONE: Конференция идей Alltech для поиска возможностей в глобальной цепи поставки продуктов питания

Возможность изучить инновационные подходы к решению проблем, возникающих в глобальной цепи поставки продуктов питания, представится на ONE: конференции идей Alltech (ONE), которая состоится 17-19 мая 2020 года в Лексингтоне, Кентукки. Это будет 36-ая ежегодная конференция, на которую Alltech соберет экспертов в областях сельского хозяйства, бизнеса, здорового образа жизни, а также в отраслях пивоварения и винокурения.
«Наука, технология и человеческая изобретательность сойдутся вместе на ONE, — отметил доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Вынесенные на обсуждение вопросы отражают необыкновенную возможность для нашей отрасли использовать новые идеи для производства достаточного количества безопасной полезной пищи и сохранения планеты».
Чтобы раскрыть безграничные возможности новых идей к участию в ONE приглашаются специалисты из различных отраслей. К обсуждению на ONE запланировано более 40 тем*, в том числе:
Имеет ли смысл выходить из зоны комфорта при разведении креветок?
Оптимизация продуктивности и прибыльности при помощи динамического продовольственного маркетинга
Обеспечение устойчивости с точки зрения производителя кормов
Анализ воздействия: изучение влияния мясного скотоводства на окружающую среду
Важнейшая роль скотоводства в противодействии изменению климата и опустыниванию
Дайте скотоводству шанс: перспективы сельскохозяйственного рынка
Мир под нашими ногами: что на самом деле происходит в почве
Как фермеры улучшают здоровье людей при помощи функциональных продуктов питания
На страже: использование полезных веществ для повышения устойчивости растений
Благополучие стада: самое важное для животных, производителей и потребителей
Нет антибиотиков — нет проблем; опыт фермы Роузи-Лэйн
Как технология управления стадом может минимизировать хромоту
Большая проблема: АЧС и мировой рынок белка
Влияние органических минералов и теплового стресса на здоровье
Какие тренды в области технологий трансформируют свиноводство?
Приоритет безопасности корма в птицеводстве
Превзойти конкурентов: как развивать ваш бизнес
В мире грамотных потребителей благополучие птицеводческой отрасли на первом месте
Сила мысли: значение психологической стойкости
Четыре привычки людей, переводящих бизнес на цифровые технологии
Следующий уровень лидерства: улучшение работы разновозрастного коллектива
Устойчивое пивоварение: может ли крафтовое пиво стать экологичным?
Насыщение рынка: достигнет ли крафтовое пиво своего предела?
Повальное увлечение баночными коктейлями
Концепция меняется: фермерство как способ обратить изменение климата
Протеин не из мяса: устойчивая альтернатива или чрезмерно переработанная панацея?
А если фермерам платить за борьбу с изменением климата?
Информация к размышлению: изменит ли нейрогастрономия мир?
Реакция кишечника: пробиотики и пребиотики
Правда о том, как способы ведения сельского хозяйства влияют на здоровье человека
Сбалансированный микробиом: ключ к здоровью и долголетию вашего питомца
Породистые щенки: какие тенденции доминируют в премиальном сегменте рынка кормов для домашних животных?
Ферменты: инновация или загадка?
Взгляд на будущее конного спорта с точки зрения специалиста по племенной делу
Здоровый толстый кишечник — здоровые лошади; управление микробиомом лошадей при помощи кормления
Быстрый путь к успеху: тренировка лошадей для победы
*Темы могут измениться.
Более 3 тыс. человек из 70 стран мира ежегодно посещают конференцию Alltech. Основные спикеры будут объявлены в ближайшее время. Программа в этом году будет такой же динамичной, как и в предшествующие годы. Ранее основными спикерами на ONE были Беар Гриллс, Колин Пауэлл, Стив Возняк и Бет Комсток.
ONE — это не только первоклассные презентации, участникам также будут предложены экскурсии и возможность общения с коллегами со всего мира. Во время многонационального праздничного вечера «Ночь в Кентукки» представится возможность познакомиться с кухней и развлечениями из различных уголков мира, а также убедиться в достоинствах этого штата США, символом которого является мятлик, ценное сенокосное и пастбищное растение. Действо будет происходить в знаменитом конном парке Кентукки.
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