Партнерский материал. ONE: Конференция идей Alltech для поиска возможностей в глобальной цепи поставки продуктов питания

Возможность изучить инновационные подходы к решению проблем, возникающих в глобальной цепи поставки продуктов питания, представится на ONE: конференции идей Alltech (ONE) , которая состоится 17-19 мая 2020 года в Лексингтоне, Кентукки. Это будет 36-ая ежегодная конференция, на которую Alltech соберет экспертов в областях сельского хозяйства, бизнеса, здорового образа жизни, а также в отраслях пивоварения и винокурения.



«Наука, технология и человеческая изобретательность сойдутся вместе на ONE, — отметил доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Вынесенные на обсуждение вопросы отражают необыкновенную возможность для нашей отрасли использовать новые идеи для производства достаточного количества безопасной полезной пищи и сохранения планеты».



Чтобы раскрыть безграничные возможности новых идей к участию в ONE приглашаются специалисты из различных отраслей. К обсуждению на ONE запланировано более 40 тем*, в том числе:



Аквакультура



Имеет ли смысл выходить из зоны комфорта при разведении креветок?



Оптимизация продуктивности и прибыльности при помощи динамического продовольственного маркетинга



Обеспечение устойчивости с точки зрения производителя кормов



Мясное скотоводство



Анализ воздействия: изучение влияния мясного скотоводства на окружающую среду



Важнейшая роль скотоводства в противодействии изменению климата и опустыниванию



Дайте скотоводству шанс: перспективы сельскохозяйственного рынка



Растениеводство



Мир под нашими ногами: что на самом деле происходит в почве



Как фермеры улучшают здоровье людей при помощи функциональных продуктов питания



На страже: использование полезных веществ для повышения устойчивости растений



Молочное скотоводство



Благополучие стада: самое важное для животных, производителей и потребителей



Нет антибиотиков — нет проблем; опыт фермы Роузи-Лэйн



Как технология управления стадом может минимизировать хромоту



Свиноводство



Большая проблема: АЧС и мировой рынок белка



Влияние органических минералов и теплового стресса на здоровье



Какие тренды в области технологий трансформируют свиноводство?



Птицеводство



Приоритет безопасности корма в птицеводстве



Превзойти конкурентов: как развивать ваш бизнес



В мире грамотных потребителей благополучие птицеводческой отрасли на первом месте



Бизнес



Сила мысли: значение психологической стойкости



Четыре привычки людей, переводящих бизнес на цифровые технологии



Следующий уровень лидерства: улучшение работы разновозрастного коллектива



Пивоварение и винокурение



Устойчивое пивоварение: может ли крафтовое пиво стать экологичным?



Насыщение рынка: достигнет ли крафтовое пиво своего предела?



Повальное увлечение баночными коктейлями



Будущее продовольствия



Концепция меняется: фермерство как способ обратить изменение климата



Протеин не из мяса: устойчивая альтернатива или чрезмерно переработанная панацея?



А если фермерам платить за борьбу с изменением климата?



Здоровье и благополучие



Информация к размышлению: изменит ли нейрогастрономия мир?



Реакция кишечника: пробиотики и пребиотики



Правда о том, как способы ведения сельского хозяйства влияют на здоровье человека



Домашние животные



Сбалансированный микробиом: ключ к здоровью и долголетию вашего питомца



Породистые щенки: какие тенденции доминируют в премиальном сегменте рынка кормов для домашних животных?



Ферменты: инновация или загадка?



Лошади



Взгляд на будущее конного спорта с точки зрения специалиста по племенной делу



Здоровый толстый кишечник — здоровые лошади; управление микробиомом лошадей при помощи кормления



Быстрый путь к успеху: тренировка лошадей для победы



*Темы могут измениться.



Более 3 тыс. человек из 70 стран мира ежегодно посещают конференцию Alltech. Основные спикеры будут объявлены в ближайшее время. Программа в этом году будет такой же динамичной, как и в предшествующие годы. Ранее основными спикерами на ONE были Беар Гриллс, Колин Пауэлл, Стив Возняк и Бет Комсток.



ONE — это не только первоклассные презентации, участникам также будут предложены экскурсии и возможность общения с коллегами со всего мира. Во время многонационального праздничного вечера «Ночь в Кентукки» представится возможность познакомиться с кухней и развлечениями из различных уголков мира, а также убедиться в достоинствах этого штата США, символом которого является мятлик, ценное сенокосное и пастбищное растение. Действо будет происходить в знаменитом конном парке Кентукки.



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