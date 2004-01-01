Партнерский материал. Доходы Corteva Agriscience в четвертом квартале и за 2019 год оказались выше ожидаемых

Операционная EBITDA(1) в 2019 году составила $2 млрд, что на 5% больше, чем было объявлено ранее в планах компании, и на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Неблагоприятные погодные условия в Северной Америке и колебания валюты были частично компенсированы экономией расходов, прибылью от продажи активов и продажами новых продуктов.



В четвертом квартале, который закончился 31 декабря 2019 года, чистые продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время продажи в натуральном измерении(1) выросли на 9%.



За пределами Северной Америки(3) чистые продажи в 2019 году выросли на 1%. Произошел рост на 1% по направлению средств защиты растений, продажи семян остались на том же уровне. Продажи новых продуктов привели к росту объемов продаж в натуральном измерении(1) на 7% в направлении средств защиты растений и на 6% по семенам.



Объемы продаж четвертого квартала выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост объемов в сегментах семян и средств защиты растений был обусловлен в значительной степени за счет Северной Америки в результате масштабных продаж многоканальных семенных брендов; выходом на рынок группы гербицидов EnlistTM во время подготовки к сезону 2020 года; и продажами новых продуктов в Латинской Америке и регионе Европа, Ближний Восток и Африка(3).



Чистый объем продаж за весь 2019 год составил $13,8 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем году, в связи с валютными колебаниями.



Прибыль в расчете на акцию по GAAP (ОПБУ) составила $0,02 за весь год, и GAAP (ОПБУ) прибыль от операционной деятельности составила $26 млн.



Синергия расходов от слияния составила примерно $350 млн за 2019 год, а к 2021 году ожидается на уровне $1,2 млрд.



Corteva вернула акционерам около $220 млн в 2019 году согласно предварительным обязательствам.



«Наши результаты показывают, что благодаря нашей широкой продуктовой линейке нам удалось получить органический рост выше рыночных показателей, особенно за пределами Северной Америки. Мы также выполнили свои обязательства по синергии расходов и усилили нашу производительность. В течение первых шести месяцев работы как отдельной компании мы продемонстрировали коллективные сильные стороны и нашу способность ориентироваться в беспрецедентных рыночных условиях, чтобы добиться успеха. Глядя в будущее, мы ожидаем, что более благоприятные погодные условия в Северной Америке создадут основу для дальнейшего улучшения результатов нашей деятельности. Мы остаемся преданными тому, чтобы увеличивать стоимость для акционеров и финансовые результаты в соответствии с нашими приоритетами», — отметил Джеймс К. Коллинз мл., главный исполнительный директор Corteva Agriscience.



«2019 год стал знаковым для нашей компании — произошло отделение от DowDuPont и Corteva стала независимой публичной компанией. В России наша команда приложила максимум усилий для того, чтобы укрепить бизнес и создать еще большую ценность для российских сельхозпроизводителей, - отметил Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Наша мультиканальная и мультибрендовая стратегия позволила увеличить объем продаж в России в среднем на 4% в 2019 году, маржинальная прибыль выросла в среднем на 3%, что превысило наши запланированные показатели».



Напомним, что компания работает напрямую с сельхозпроизводителями в направлении бизнеса семян Pioneer, а также через канал дистрибуции в направлении бизнеса семян Brevant и средств защиты растений.



По данным Kleffmann Group, доля Corteva Agriscience на российском рынке семян в 2019 составила 14% в сегменте кукурузы на зерно и силос (показатель 2018 года — 12%); 19% в сегменте подсолнечника (показатель 2018 года — 18%); 11% в сегменте рапса (показатель 2018 года — 8%). Доля рынка в препаратах защиты растений: фунгициды — 2%, гербициды — 5% (сравнительный анализ с предыдущем годом недоступен из-за значительных изменений в портфеле).



«Драйверами роста бизнеса Corteva Agriscience в сегменте средств защиты растений стало увеличение присутствия в регионах и расширение портфеля продуктов, в том числе за счет новых препаратов. Росту бизнеса в сегменте семян способствовало увеличение присутствия в регионах, индивидуальный подход к клиентам, оптимизация портфеля продуктов, а также осуществление сервисной поддержки», - уточнил Козачков.











1. Органические продажи, операционная прибыль на акцию, прогнозная операционная прибыль на акцию, операционная EBITDA и прогнозная операционная EBITDA не являются показателями ОПБУ.



2. Информация по ОПБУ за первый квартал 2019 года и по предыдущему году является ориентировочной и была определена в соответствии со Статьей 11 Положения S-X. Показатели не-ОПБУ для этих периодов сверяются с прогнозной формой ОПБУ.



3. Северная Америка определяется как США и Канада. EMEA определяется как Европа, Ближний Восток и Африка.



4. Соевые бобы Enlist E3 ™ разрабатываются совместно компаниями Dow AgroSciences и MS Technologies™.



5. Компания не предоставляет наиболее сопоставимых показателей ОПБУ на перспективной основе.



6. Улучшение на весь 2019 год по сравнению с предыдущим годом в отношении Убытка от операционной деятельности после уплаты налогов на прибыль и ОПБУ прибали на акцию в основном связано с отсутствием начисления обесценения гудвилла, признанного в третьем квартале 2018 года. См. стр. 3 Таблиц финансовой отчетности для дальнейшего раскрытия.

