Партнерский материал. Готовимся к посевной: Как правильно подготовить почву и максимально сберечь влагу

Агро-Нова — официальный дилер CASE IH



Одним из решений, к которым специалисты советуют прибегать в подобных случаях, является использование глубокого рыхления и безотвальной обработки почвы. Данный способ снижает сдерживает возможность образования плужной подошвы. При этом сама почва получает стабильную рыхлую структуру, которая удерживает влагу по принципу губки. Растительные остатки, остающиеся на поверхности земли, создают мульчирующий экран, что способствует накоплению и сохранению влаги.



Правильно подготовленная почва является гарантией равномерных всходов. Подготовка для посева после слабо морозной зимы или очень сухого лета зачастую является энергоемкой операцией. А выравнивание участка и дробление комьев нередко требуют очень много времени и горючего. Сократить издержки можно за счет объединения почвообрабатывающих операций, то есть подготовить участок за один проход. С данной задачей успешно справляется дисколаповый глубокорыхлитель Case IH Ecolo-Tiger. Данный агрегат хорошо зарекомендовал себя при основной обработке почвы. Обработка на глубину до 40 см со скоростью 8-11 км/час — это стандартные показатели работы орудия, рекорды же каждое хозяйство устанавливает самостоятельно.





Case IH Ecolo-tiger



Опыт аграриев

Мы попросили сельхозпроизводителей поделиться опытом безотвальной обработки почвы.



АПК «Агромир» (Тульская область) использует в работе глубокорыхлитель Ecolo-Tiger 530 уже несколько лет. Осенью агрегатом обрабатывается в зависимости от потребностей севооборота от 300 до 500 га. В основном этим орудием в хозяйстве подготавливают почвы, на которых потом будут высеваться зерновые, зернобобовые культуры и рапс.



Генеральный директор АПК «Агромир» Леван Церцвадзе:



— У нас тяжелые почвы, преимущественно суглинок, но Ecolo-Tiger достойно справляется со своей задачей даже при подготовке почвы после затяжной засухи. Лучше всего качество обработки земли агрегатом видно на посевах рапса: корень растения уходит в глубину, а не расплющивается, как может случиться при недостаточно глубоком рыхлении.



ООО «Луч​» (Курская область) использует сейчас два глубокорыхлителя Ecolo-Tiger 875. Первый куплен в 2018 году, второй — в 2019-м. Два орудия полностью закрывают потребности предприятия по обработке почвы — за сезон два агрегата проходят 6,5 тыс. га в паре с тракторами Case IH Quadtrac и Steiger (оба по 500 л. с.).



Главный агроном компании «Луч​» Иван Шипилов:



— Из плюсов глубокорыхлителя могу отметить возможность работать по переросшей падалице. Хотя диски орудия и простой формы, они мощные и с задачей справляются: 20-30 см падалицы озимых для нас уже не проблема. Еще одно важное достоинство — глубина обработки. В этом сезоне агрегат удалось максимально углубить под сахарную свеклу на 40 см. При работе с другими орудиями таких результатов достичь нереально. Так, например, если обычный плуг выставить на такую глубину, его просто не стянешь с места. Эффект от работы с Ecolo-Tiger ощутимый, итоговое качество почвы позволяет накапливать больше влаги, сохраняется стерня. Все это дает возможность позже выйти на весенне-полевые работы.



АПХ «Добронравов Агро» (Брянская область) ​пользуется глубокорыхлителем Ecolo-Tiger 530 с 2014 года. Сейчас компания решает вопрос о покупке еще одного такого агрегата. Земля в хозяйстве разнородная. Почвенная структура на имеющихся 23 тыс. га сильно отличается. В среднем за сезон орудием обрабатывается до 2,5 тыс. га. Применяется он на землях под сев пшеницы, кукурузы и даже картофеля.



Инженер-механик АПХ «Добронравов Агро» Евгений Бычков:



— Глубокорыхлитель особенно помогает при освоении новых земель, там, где нужна раскорчевка. Мы агригатировали Ecolo-Tiger с тракторами Case IH Magnum 340 и даже с гусеничным трактором. Во всех случаях все прошло на отлично, а в последнем варианте добавилась скорость и динамика. Данный глубокорыхлитель — отличная альтернатива пахоте, причем даже более эффективная и рациональная. И если при пахоте можно захватить максимум 27 см почвы, то Ecolo-Tiger может «взять» и 45-47 см.



Погода работе не помеха

Глубокорыхлитель Ecolo-Tiger можно использовать в разную погоду, уверяет Евгений Бычков. Разве что, когда трактор начинает буксовать от сырости, приходится останавливаться, добавляет он. «Луч» тоже испытал агрегат в абсолютно разных погодных условиях — от идеальных, когда почва слегка влажная и рассыпчатая, до тяжелых, когда приходилось иметь дело с сухими глыбами, как, это было в прошлом августе, говорит Иван Шипилов. Мороз -10 градусов для орудия также не помеха. В «Луче» этим глубокорыхлителем даже разрабатываются дороги, накатанные КАМАЗами при вывозе свеклы.



Перед посевом



Предпосевная подготовка



Еще один важные этап в решении задачи по сохранению почвенной влаги — это предпосевная обработка почвы. Для этого лучше всего использовать агрегаты, которые за один проход выполняют несколько операций и готовят качественное посевное ложе с минимальными потерями влаги. Оптимально справляется с этой задачей предпосевной культиватор Case IHTiger Mate 255. Подготовка почвы с помощью данного агрегата обеспечивает и сохранение влаги в нижележащем горизонте, и более раннее прогревание верхнего слоя земли. Кроме того, орудие позволяет выравнивать поверхность почвы и вести борьбу с сорняками. Как результат — возможность провести посев в оптимальные агротехнические сроки.



Важным фактором, определяющим выбор сельхозпроизводителей в пользу техники Case IH, ее стоимость — вполне доступная даже небольшим хозяйствам, акцентирует внимание Леван Церцвадзе. «Цена и высокое качество сборки являются для нас важными критериями при покупке техники, и агрегаты Case IH полностью соответствуют этим параметрам!», — утверждает он.



Мы надеемся, что опыт таких разных хозяйств поможет вам подготовится к посевной и произвести посев в срок, независимо от природных сюрпризов.



Желаем вам больших урожаев!





Высокие урожаи с техникой Case IH

