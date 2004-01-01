Партнерский материал. Kverneland Group выводит на российский рынок новый опрыскиватель

Релиз самой последней серии полевых опрыскивателей Kverneland iXtrack T состоялся в 2018 году, а к 2020-му в России представлена вся ее линейка. На выставке «Агросалон-2018» аграриям была продемонстрирована самая младшая модель в серии — опрыскиватель iXtrack T3; годом позже на выставке «ЮГАГРО-2019» представленная более старшая модель, iXtrack T4, привлекла внимание посетителей и была продана непосредственно со стенда. Мировая премьера самой большой на сегодняшний день в серии модели Т6 состоялась в прошлом году на выставке Agritechnica, и уже в этом сезоне она появится на российском рынке.



«Мы видим большой потенциал развития рынка прицепных опрыскивателей, - рассказывает Алексей Штерн, руководитель направления техники по защите растений в компании «Квернеланд Груп СНГ». — Ухудшающаяся фитосанитарная обстановка, постегиваемая климатическим потеплением и подчас нерегламентированным использованием СЗР, в сочетании с повышением уровня развития агротехнологий в России заставляют фермеров все чаще прибегать к нескольким обработкам посевов за сезон. Потребность в высокопроизводительной и экономичной технике возрастает, а сроки ее окупаемости за счет более интенсивного применения и возможностей снижения расхода агрохимии снижаются».



В этой связи новая большая модель опрыскивателей Kverneland iXtrack T6 с объемом бака от 6400 л до 7800 л отвечает требованиям времени. Она сочетает высокую производительность, простоту эксплуатации, точный и экономичный расход агрохимии с широким спектром возможностей работ в системе точного земледелия.



Центральная рама из высокопрочной низколегированной стали, выполненная без сварных швов, в сочетании с каплевидной конструкцией бака обеспечивает низкий центр тяжести опрыскивателя, компактные размеры и манёвренность, благодаря чему увеличивается рабочая и транспортная скорость, а значит и общая производительность техники.



Дополнительную устойчивости в разных полевых условиях модели T6 придает наличие поворотной оси. Ширина колеи может варьироваться от 1,8 м до 2,25 м, что дает лучшие возможности управления с малым радиусом поворота.



Алюминиевые штанги HSA длиной 24-33 м, или же стальные HSS длиной 18-40 м для работы в более тяжелых условиях, складываются над баком далеко от кабины трактора, благодаря чему Т6 имеет низкий центр тяжести во время движения и довольно компактные размеры: транспортная ширина не более 2,55 м и высота 3,5 м для 36-тиметровой штанги.



Как и вся серия, опрыскиватель имеет зауженную параллелограммную навеску для обеспечения лучшей стабильности штанг, что сводит к минимуму отклонения по высоте опрыскивания для более качественного покрытия растений.



Датчики системы Boom Guide, расположенные на штангах, позволяют точно копировать рельеф поля и вести штангу на одинаковой высоте от растений. При этом в режиме Hybrid Mode измерения могут производятся и от поверхности земли, и от растения, увеличивая эффективность опрыскивания.



Как и на всех опрыскивателях Kverneland в новой модели используется запатентованная технология циркуляции раствора в штанге и основном баке iXflow с пневматическим или электрическим управлением форсунками. На модели представлено три варианта управления клапанами: можно выбрать между панелью EasySet для ручного, iXclean Comfort для полуавтоматического или системой iXclean Pro для полностью автоматического управления. Так, последняя позволяет из кабины трактора управлять операциями наполнения, перемешивания, опрыскивания, разбавления, заполнения, ополаскивания и очистки бака простым нажатием на кнопку



Модель iXtrack T6 полностью ISOBUS-совместима даже в стандартной комплектации и может использоваться с терминалами IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus PRO или любым другим терминалом, сертифицированным по AEF. Другим приятным бонусом базового оснащения является система управления на разворотной полосе ErgoDrive, позволяющая автоматически поднимать и опускать штанги, а также переключаться с переднего привода при опрыскивании на полный.



Система IsoMatch GEOCONTROL, доступная в качестве допопции, позволяет воспользоваться обширными возможностями точного земледелия, в том числе автоматическим управлением секциями и внесением СЗР с переменными нормами в соответствии с картами-предписаниями для умной техники.



Еще одна интеллектуальная опция - это рукоятка IsoMatch Grip. С ее помощью можно управлять до 44 функциями опрыскивателя буквально кончиками пальцев. При этом рукоятка может также использовать для управления другим оборудованием благодаря функционалу ISOBUS AUX-N.



Стоит отметить, что машина универсальна и подходит как для проведения любых агрохимических обработок, так и для внесения жидких минеральных удобрений.

