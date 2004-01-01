С начала ХХI века посевные площади сои увеличилась в 6,3 раза, валовой сбор — в 11,2 раза, урожайность — на 85%. Если взять отдельно Центральный федеральный округ, то прирост посевных площадей в 2019 году составил 23% (1117 тыс. га), по сравнению с 2018 годом (910 тыс. га). Наибольшее увеличение произошло в Белгородской (+16%), Воронежской (+34%), Курской (+27%) и Тамбовской (+20%) областях:





Валовый сбор в этих областях вырос на 428 тыс. т.



Основа урожайности сои — это сорт, а задача технологии — реализовать генетический потенциал сортов в полях. Сегодня перед селекционерами стоит актуальная задача — не только получить высокоурожайные сорта с хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, но и создать ультраскороспелые высокопротеиновые сорта, так как увеличение посевов сои идет и за счет более северных территорий. Востребованность на рынке высокопротеинового сырья мотивирует селекционеров активизироваться и в этом направлении.



ГК «ЭФКО» является участником национального проекта по экспорту сельскохозяйственной продукции, в том числе и масложировой. В связи с этим компания стремится не только нарастить объёмы переработки масличных, но и расширить линейку выпускаемой продукции за счёт переработки новых культур — таких, как высокоолеиновый подсолнечник и рапс безэруковых сортов. Из всех перечисленных культур в «ЭФКО» производят пищевое масло, из сои еще и кормовое (масло соевое гидратированное по ГОСТ 31760–2012 ), которое используют для обогащения комбикормовых смесей и сухого корма в рационах кур, индейки, свиней, мясных коров и прочих животных.



Потенциал для увеличения валового сбора по этим культурам внутри страны достаточно высок и для этого имеются все предпосылки: посевные площади растут, структура севооборота меняется в пользу масличных, за счет использования наиболее перспективных сортов увеличивается урожайность, совершенствуется культура агротехнологий, соответственно, повышается маржинальность выращивания. Например, стоимость высокоолеинового подсолнечника выше обычного на 10%, поэтому работать с этой культурой будет выгодно, особенно если учитывать, что никаких особых условий для выращивания не нужно, кроме соблюдения пространственной изоляции от других посевов подсолнечника порядка 300-500 м и приобретения семян с генетической особенностью по накоплению олеина.



Инвестиционная программа ГК «ЭФКО» прошлого года охватила несколько областей России. Это вложения в виде семян сои с хорошей продуктивностью и генетической возможностью накопления высокого протеина в урожае, и в виде семян высоколеинового подсолнечника и рапса. Инвестиции для выращивания подсолнечника и сои компания предоставила сельхотоваропроизводителям Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей; для выращивания безэрукового рапса — аграриям Омской, Тамбовской, Воронежской и Курской областей.



Компания «ЭФКО» сотрудничает с российскими и зарубежными оригинаторами семян. Под урожай 2020 года также запланирована инвестиционная программа, которая традиционно коснется сои. Аграриям предлагаются сорта отечественной и зарубежной селекции: «Бара», «Аванта», «Чера-1» - РФ; «Припять», «Волма» - Беларусь; «Максус», «Кассиди», «Кофу» - Канада; «Султана», «Протина» - Франция. Потенциал по протеину у данных семян составляет от 38 до 46% на а. с.в. Полученный урожай товарной сои в дальнейшем будет переработан на Алексеевском соевом комбинате. Также компания «ЭФКО» предлагает гибриды высокоолеинового подсолнечника — 8Х288КЛДМ и 8Х477КЛ и гибриды безэрукового рапса — НИКСХ213КЛС, НИКСХ9610КЛ.



Инвестиции для выращивания высокоолеинового подсолнечника компания «ЭФКО» предоставляет гибридами 8Х288КЛДМ и 8Х477КЛ, для безэрукового рапса — гибридами НИКСХ213КЛС, НИКСХ9610КЛ.



Подобные инвестиции для компании являются залогом долгосрочных отношений с партнерами и ключом к обеспечению загруженности производственных мощностей сырьем.

