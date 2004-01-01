Партнерский материал. IV ежегодная «Масложировая конференция-2020. Как удержать темп?»

Масложировая отрасль в очередной раз подтвердила лидерство в экспорте переработанной продукции. 2019 год ознаменовался небывалыми рекордами в производстве и экспорте масличных и продуктов их переработки, сформировав высокую базу для дальнейшего роста. Как управлять рисками рецессии и что нужно сделать для сохранения темпов роста в 2020—2021 годах, на этот вопрос ответят эксперты и участники конференции.



Первый день конференции будет посвящен анализу мировой конъюнктуры и позиций отечественного масложирового рынка на мировой арене, особое внимание будет уделено вопросу развития экспортного потенциала и стратегиям продвижения российской масложировой продукции на внешних рынках. На пленарном заседании эксперты обсудят резервы наращивания сырьевой базы в аспекте современных научных исследований и агротехнологий.



Во второй день участники обсудят возможные сценарии импортозамещения тропических масел, вопросы техрегулирования отрасли и новых трендов на потребительском рынке.



В конференции ожидается участие более 250 представителей ведущих российских компаний масложирового сектора, органов законодательной и исполнительной власти, аналитиков профильных рынков сбыта (Европы, Ближнего и Дальнего Востока), технологов предприятий и представители научного сообщества отрасли.



Организатором мероприятия выступает Масложировой союз России. Соорганизаторами являются Евразийская экономическая комиссия и Ассоциация предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза. Конференция проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.



Подробная программа мероприятия размещена на сайте http://oilconf.ru



Подать заявку для участия можно до 23 марта 2020 года.

