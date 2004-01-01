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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. IV ежегодная «Масложировая конференция-2020. Как удержать темп?»
«Масложировая конференция-2020. Как удержать темп?»
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Март 2020
1-2 апреля 2020 года в Москве (гостиница «Президент Отель»), при поддержке Минсельхоза России состоится четвертая ежегодная «Масложировая конференция-2020. Как удержать темп?»
Фото: «Масложировая конференция-2020. Как удержать темп?»

Масложировая отрасль в очередной раз подтвердила лидерство в экспорте переработанной продукции. 2019 год ознаменовался небывалыми рекордами в производстве и экспорте масличных и продуктов их переработки, сформировав высокую базу для дальнейшего роста. Как управлять рисками рецессии и что нужно сделать для сохранения темпов роста в 2020—2021 годах, на этот вопрос ответят эксперты и участники конференции.

Первый день конференции будет посвящен анализу мировой конъюнктуры и позиций отечественного масложирового рынка на мировой арене, особое внимание будет уделено вопросу развития экспортного потенциала и стратегиям продвижения российской масложировой продукции на внешних рынках. На пленарном заседании эксперты обсудят резервы наращивания сырьевой базы в аспекте современных научных исследований и агротехнологий.

Во второй день участники обсудят возможные сценарии импортозамещения тропических масел, вопросы техрегулирования отрасли и новых трендов на потребительском рынке. 

В конференции ожидается участие более 250 представителей ведущих российских компаний масложирового сектора, органов законодательной и исполнительной власти, аналитиков профильных рынков сбыта (Европы, Ближнего и Дальнего Востока), технологов предприятий и представители научного сообщества отрасли.

Организатором мероприятия выступает Масложировой союз России.  Соорганизаторами являются  Евразийская экономическая комиссия и Ассоциация предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза. Конференция проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. 

Подробная программа мероприятия размещена  на сайте http://oilconf.ru

Подать заявку для участия можно до 23 марта 2020 года.

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