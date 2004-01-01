Партнерский материал. «Росагролизинг»: в номенклатуру лизинга включены самые мощные тракторы компании «Ростсельмаш»

Трактор 3000-ой серии — это самый мощный трактор, произведенный не только в России, но и на постсоветском пространстве и даже в Европе. Машины рассчитаны на хозяйства с площадью пашни от 2,5 тыс. га, большие поля и прицепные агрегаты. Серия представлена модификациями в 435, 485, 535 и 575 л. с.



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