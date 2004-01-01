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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Росагролизинг»: в номенклатуру лизинга включены самые мощные тракторы компании «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
|
Март 2020
АО «Росагролизинг» включил в номенклатурную линейку компании энергонасыщенные тракторы 8-го тягового класса 3000-серии производства «Ростсельмаш»
Фото: «Ростсельмаш»

Трактор 3000-ой серии — это самый мощный трактор, произведенный не только в России, но и на постсоветском пространстве и даже в Европе. Машины рассчитаны на хозяйства с площадью пашни от 2,5 тыс. га, большие поля и прицепные агрегаты. Серия представлена модификациями в 435, 485, 535 и 575 л. с. 

Техника производства «Ростсельмаш» участвует в специальной акции АО «Росагролизинг» в рамках программы ОПТ 2020:

До 1 апреля сельхозтоваропроизводители могут приобрести технику на уникальных условиях:

- ставка удорожания от 3%;

- аванс (первоначальный взнос) от 0%;

- отсрочка платежа 6 месяцев или сезонный график платежей;

- скидка на технику 10% (как по ППРФ 1432). 

Подробности условий программы https://www.rosagroleasing.ru/

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