Партнерский материал. Kubota выходит на российский рынок сельхозтехники

За 130 лет своей истории Kubota из японского производителя металлических труб выросла в одного из крупнейших производителей техники и промышленного оборудования. В ее портфеле тракторы, спецтехника, сельхозмашины, а также решения для водоснабжения. Консолидированная прибыль корпорации в 2018 году составила 1,547 млрд евро, более 68% которой приходится на зарубежные рынки: 33,1% — североамериканский рынок, Япония и Азия — 31,2% и 18,1% соответственно. Европейский рынок занимает 18,1% от бизнеса компании.



Бизнес компании в Европейских странах показывает положительную динамику: здесь оборот вырос на 11% в 2019 году по сравнению с 2017 годом и составил более 2 млрд евро. При этом на продажи тракторов и сельскохозяйственного оборудования приходится до 43% всего европейского бизнеса корпорации. Большую роль в этом играет развитие инфраструктурных объектов. Так, в 2014 году корпорация открыла во Франции тракторный завод, в 2019-м — Центр Инноваций в Нидерландах.





Сучков А. И., зам. гендиректора Росагролизинг, Замглавы администрации Липецкой области Тагинцев Н. Ф.



Стремление компании к дальнейшему развитию своего бизнеса на зарубежных рынках в сочетании с ростом в России производства и экспорта зерновых, а также ее явное отставание по уровню механизации от основных стран-экспортеров сельхозпродукции, подтолкнули Kubota к решению выйти на отечественный рынок.



«Мы начинаем развитие на рынке России с тракторов средней мощности, так как этот сегмент занимает более 20% всего рынка импортных тракторов в России. При этом в нем нет ощутимой конкуренции со стороны более бюджетных машин российского производства, — прокомментировал президент Kubota Holdings Europe B. V. Казунари Шимокава. — Мы ожидаем, что наша современная линейка экономичных и экологичных тракторов M7, поддерживаемая местной дилерской командой Kverneland Group, будет востребована российскими аграриями».





Сучков А. И., зам. гендиректора Росагролизинг, Президент Kubota Holdings Europe B. V. Казунари Шимокава



Текущий год станет пилотным в реализации выхода Kubota на отечественный рынок. Продажи тракторов новой серии M7 стартуют весной в 16 субъектах Российской Федерации через восемь дилерских организаций компании «Квернеланд Груп СНГ», российского торгово-маркетингового представительства Kverneland Group. В будущем году еще два дилера примкнут к проекту, что позволит увеличить охват до 18 регионов России. Но это только начало — компании ставят перед собой амбициозную цель покрыть всю территорию России, достигнув к 2025 году 10% рынка в сегменте тракторов средней мощности.



«Представлять Kubota на российском рынке — большая честь и ответственность. — поделился Роберт Цизак, генеральный директор «Кверенланд Груп СНГ». — Тут уместно провести аналогию с традициями человеческого общества: пока дети растут и набираются знаний и опыта, родители вкладывают в их развитие и перспективное будущее, но приходит момент, когда настает очередь детей поддерживать своих родителей. С 2012 года Kverneland Group входит в состав корпорации Kubota, которая инвестировала в развитие технических разработок, формирование сильного продуктового портфеля, а также развитие инфраструктурных объектов компании по всему миру. С тех пор компания, укрепляя свои позиции в России, показала высокий уровень компетенций и готовность реализовать ответственную задачу по поддержке выхода «материнской» Kubota на российский рынок».





Генеральный директор Квернеланд Груп СНГ Р. Цизак



В продвижении местная команда делает ставку на релевантную вызовам времени серию тракторов, а также возможность предложить сельхозпроизводителям законченный комплекс трактора с максимально полной линейкой агрегатируемых сельхозмашин Kverneland и Great Plains, второго производителя сельхозоборудования, который вошел в состав Kubota в 2016 году. При этом компания заявила о планах реализации специального ценового предложения на подобный комплекс, а также разработки собственных финансовых инструментов.



Линейка тракторов серии M7 включает в себя модели мощностью 130, 150 и 170 л. с. и производится на новом заводе Kubota во Франции. Тракторы оснащаются современными 4-цилиндровыми двигателями собственного производства Kubota V6108 TIEF5 объемом 6,1 л. Они имеют возможность увеличения мощности до плюс 20 л. с. c системой PowerBoost и не уступают по мощности 6-цилинровым двигателям этого же класса. При высокой мощности двигатели имеют низкий уровень шума, а также пониженный удельный расход топлива (до 7%) и AdBlue.



В зависимости от комплектации модели производятся с роботизированной коробкой передач K-Power или бесступенчатой KVT, а также одним из двух вариантов гидравлической системы с аксиально-поршневым насосом мощностью 110 л/мин или шестеренным насосом мощностью 80 л/мин.

